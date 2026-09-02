Na Wspólnej, odcinek 4276: Zdybicka chce sprzedać bar Zięby. Rodzinny interes przepadnie?

Zdybicka chce sprzedać bar w 4276. odcinku „Na Wspólnej”

W 4276. odcinku „Na Wspólnej” Zdybicka (Anna Samusionek) podejmie decyzję, która może całkowicie zmienić przyszłość baru Zięby (Mieczysław Hryniewicz). Będzie ona chciała sprzedać lokal bankowi. Taki pomysł oznaczałby koniec rodzinnego interesu, dlatego spotka się z mocnym sprzeciwem bliskich. Honorata (Aleksandra Konieczna), Roman (Waldemar Obłoza) i Michał (Robert Kudelski) nie zamierzają dopuścić do realizacji tych planów. Wszyscy będą próbowali zablokować sprzedaż i ochronić miejsce, które od lat jest związane z rodziną Ziębów.

W 4276. odcinku „Na Wspólnej” Włodek zwątpi w przyszłość baru

W całej sytuacji szczególnie ważne okażą się słowa Włodka. Zięba przyzna, że nie widzi przyszłości lokalu bez Marii. Śmierć żony mocno wpłynęła na jego stosunek do baru, a teraz mężczyzna będzie musiał zmierzyć się również z wizją utraty rodzinnego biznesu. To szczególnie trudny moment dla Włodka, ponieważ jeszcze niedawno bar był miejscem, z którym wiązało się życie jego i Marii. W 4268. odcinku „Na Wspólnej” podczas pogrzebu Marii do lokalu przyszła Dorota (Edyta Jungowska), która towarzyszyła Ziębie w chwili śmierci jego żony. Kobieta oddała wtedy perły Marysi, które znalazła w samolocie.

Dorota spróbuje uratować rodzinny biznes w 4276. odcinku „Na Wspólnej”

Kiedy sytuacja będzie wydawała się coraz trudniejsza, w barze pojawi się Dorota. Nowa znajoma Zięby nie pozostanie obojętna wobec problemów lokalu. Kobieta będzie gotowa pomóc w ratowaniu rodzinnego interesu. Jej pojawienie się może okazać się dla Włodka ważnym wsparciem. Zięba, który stracił wiarę w przyszłość baru, dostanie od Doroty powód, by jeszcze raz zastanowić się nad jego dalszym losem.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4276. odcinka

Odcinek 4276 serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września 2026 o godzinie 20:15 w TVN. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie Player.

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