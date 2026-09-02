Na Wspólnej, odcinki 4272-4275: Tożsamość porywacza Basi ujawniona! To Andrzej ją uprowadzi i uwięzi w tym domu

Nowe odcinki "Na Wspólnej" zelektryzują widzów

Najnowsze epizody serialu "Na Wspólnej" przygotowały dla widzów niespodzianki, które wbiją w fotel. Krzysztof straci wszelką nadzieję, myśląc, że Basia nie żyje. Powodem jego rozpaczy będą zwłoki odnalezione w parku, jednak ostatecznie ta tragiczna wiadomość okaże się fałszywym alarmem. W tym czasie uwięziona kobieta pozna tożsamość sprawcy. Będzie nim jej były mąż, Andrzej. Po zdemaskowaniu mężczyzna zdecyduje się na drastyczny krok – próbę samobójczą.

Jednocześnie w innych wątkach również nie zabraknie akcji. Sukces literacki Teresy i jej powieść erotyczna staną się inspiracją dla Danusi. Włodek podejmie trudną decyzję o rozstaniu z barem, po czym w jego życiu pojawi się znajoma z lotu, w trakcie którego odeszła Maria. Z kolei prawda o agresywnej naturze Grega wyjdzie na światło dzienne. Poniżej prezentujemy dokładne streszczenia odcinków 4272, 4273, 4274 i 4275.

Quiz: Ranczo czy "Na Wspólnej"? Połącz WĄTEK z serialem. Zobacz, czy WSZYSTKO pamiętasz Pytanie 1 z 11 Maria z Włodkiem prowadzą bar z obiadami i pierogami Na Wspólnej Ranczo Następne pytanie

"Na Wspólnej" odcinek 4272 - Smolny w rozpaczy, Krystyna zaskakuje (31 sierpnia)

Trwa wyścig z czasem o uratowanie Basi. Policjanci śledzą każdy ruch Sandry oraz Jana Ryby. Przerażony Krzysztof naciska na śledczych, żądając od nich bardziej stanowczych działań, po czym sam traci kontrolę i wprost grozi śmiercią Rybie. Jego wybuch sprawia, że policja w końcu intensyfikuje poszukiwania i podąża za obserwowanym mężczyzną. W międzyczasie Wiola, żona Andrzeja, dowiaduje się o dramatycznych losach byłej partnerki swojego męża i wpada w panikę. W innej części miasta Kalski spiera się z Lwem na temat radzenia sobie z przemocą domową. Ten pierwszy sądzi, że Zoja powinna samodzielnie pociągnąć oprawcę do odpowiedzialności, na co Lew reaguje sprzeciwem. Wkrótce chłopak Zoi stawia się w szpitalu i wpada prosto w przygotowaną przez policję zasadzkę. Kalski czuje presję wydarzeń i proponuje Lwowi wyjście na piwo, jednak niespodziewanie zjawia się jego partnerka z wiadomością o zniszczonym samochodzie. Krystyna z kolei twardo stawia granice swoim adoratorom. Profesor Agier jest zdruzgotana rewelacjami od Juliusza, czując się zdradzoną, zwłaszcza przez udział Uli i Łucji w całym spisku. Juliusz zaś informuje Jana o swoim wycofaniu się z rywalizacji, jednak prosi go o opiekę nad Krystyną. Mimo to kobieta podejmuje decyzję, która szokuje obu mężczyzn.

"Na Wspólnej" odcinek 4273 - Greg jako domowy tyran, Zięba się poddaje (1 września)

Prawdziwe oblicze Grega staje się jasne. Mężczyzna wpada w furię z powodu uszkodzonego przez żonę pojazdu, publicznie ją upokarzając i agresywnie traktując. Niedługo później skrzywdzona Ewelina dzwoni do Weroniki i aranżuje spotkanie. Kobieta wyznaje Roztockiej całą prawdę o swoim całkowitym uzależnieniu od męża. Kiedy wraca do swojego miejsca zamieszkania, zastaje zamknięte drzwi, za którymi czeka brutalny partner. W innej historii Krzysztof przeżywa piekło na ziemi, poszukując Basi. Kompletnie pozbawiony snu i apetytu zjawia się u Sławka, domagając się postępów w śledztwie. Wtedy Iga informuje o znalezieniu martwej kobiety w parku. Zrozpaczony Smolny podąża za funkcjonariuszami i w amoku rzuca się w stronę odnalezionego ciała. Jednocześnie Zięba stara się powrócić do prowadzenia interesu po tragicznej śmierci Marysi, ale wspomnienia ukochanej go przytłaczają. Ogłasza bliskim, że rezygnuje z dalszego zajmowania się knajpą. Roman próbuje poprawić mu humor wspólnym spacerem, podczas którego spotykają Dorotę. To znajoma, która pomogła Włodkowi po śmierci żony w samolocie, co przynosi wdowcowi pewną ulgę.

"Na Wspólnej" odcinek 4274 - Basia odkrywa tożsamość porywacza (2 września)

Okazuje się, że Basia wciąż oddycha, a co więcej, dowiaduje się, kto stoi za jej zniknięciem. Smolny odzyskuje wiarę, gdy funkcjonariusze zatrzymują Rybę. Mimo przesłuchań mężczyzna stanowczo zaprzecza swojemu udziałowi w porwaniu. Uwięziona w mrocznym pomieszczeniu bohaterka postanawia zawalczyć o wolność. Udając omdlenie, zwabia napastnika, by po chwili rzucić się na niego z całych sił. Podczas szarpaniny ściąga mu kominiarkę i doznaje szoku – to osoba, którą świetnie zna. Gdzie indziej Kluskowa krytykuje poczynania biznesowe swojego partnera. Śledzi Bożydara, aż dociera na tytułową ulicę, gdzie sąsiedzi buntują się przeciwko planowanej na dachu restauracji. Bożydar próbuje ich przekupić alkoholem i wizją nowej przestrzeni wokół budynku. Chcąc udobruchać wściekłą małżonkę, oferuje jej przygotowanie planu nowej inwestycji. Zdybicka i Baliszewski mają jednak wątpliwości. Z kolei mąż Teresy zaczyna coś podejrzewać. Kobieta pokazuje Dance zmienioną wersję swojej odważnej książki, którą ta czyta z wypiekami na twarzy. Tymczasem Rafał, widząc jej nocne eskapady przed komputerem i dziwne wyjścia, myśli o zdradzie, nie mając pojęcia, że partnerka po prostu pomaga Januszowi z maturą.

"Na Wspólnej" odcinek 4275 - Andrzej próbuje odebrać sobie życie (3 września)

Policja podejmuje decyzję o wypuszczeniu Ryby z aresztu, licząc, że śledzenie go doprowadzi ich do Basi. Decyzja ta doprowadza Krzysztofa do białej gorączki. Wiola podejmuje własne śledztwo i zaczyna śledzić Andrzeja. Udaje się za nim do opuszczonej nieruchomości, gdzie przebywa Basia. Słysząc kobietę zza zamkniętych drzwi, natychmiast uwalnia byłą żonę swojego obecnego męża. Brzozowski traci wszelką nadzieję i decyduje się na tragiczny czyn – próbę samobójczą. Wątek literacki Teresy nabiera tempa. Autorka spotyka się ze swoim znajomym z przeszłości i dawną miłością, wuefistą Marcinem, którego także poprosiła o recenzję tekstu. Zachwycony recenzent chwali powieść, a wdzięczna Teresa rzuca mu się w ramiona. Całą scenę z ukrycia obserwuje Rafał. Z kolei Danka po lekturze pikantnej książki organizuje niespodziankę swojemu mężowi. Igor postanawia, że Anka i Jaś powinni z powrotem zamieszkać u Nowaków. Mimo sprzeciwu Ewy, powołuje się na pozytywne opinie specjalisty od uzależnień Julki, wskazujące, że leczenie otwarte może zadziałać. Sama Julka wykazuje chęć poprawy, przeprasza bliskich za swoje błędy i cieszy się z powrotu do edukacji. Zaskakująco przed drzwiami Nowaków pojawia się Leon, domagając się spotkania z dziewczyną.

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