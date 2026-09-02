W poprzednim odcinku Smolny był pewien, że wkrótce odzyska żonę, gdy policja zatrzymała Jana Rybę i przesłuchała go w sprawie porwania. Ryba uparcie twierdził jednak, że nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Basia, przetrzymywana w piwnicy, próbowała się ratować. Udawała nieprzytomną, a gdy porywacz się zbliżył, rzuciła się na niego i zerwała mu z głowy kominiarkę. Na widok dobrze znanej twarzy dosłownie zamarła. Kluskowa, wściekła na tajemnicze interesy Bożydara, zaczęła go śledzić. Mieszkańcy Wspólnej protestowali przeciwko restauracji na dachu, ale Bożydar próbował ich udobruchać nalewkami i obietnicą remontu dziedzińca. Żonie zaproponował z kolei przygotowanie projektu inwestycji. Bednarczuk dał Danucie do oceny swoją powieść erotyczną, którą Zimińska czytała z wypiekami na twarzy. Rafał martwił się o Teresę, bo nocami siedziała przy komputerze i znikała po pracy. Nie wiedział, że pomaga Januszowi w przygotowaniach do matury. Co wydarzy się tym razem?

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„Na Wspólnej” odcinek 4275 - streszczenie

Krzysztof wścieknie się, gdy policja wypuści Jana Rybę. Funkcjonariusze liczą, że Ryba doprowadzi ich do miejsca, w którym przetrzymywana jest Basia. Wiola ruszy tropem Andrzeja i dotrze do opuszczonego domu, gdzie Brzozowski więzi swoją byłą żonę. Uwolni Basię, a załamany Andrzej postanowi odebrać sobie życie. Teresa spotka się z Marcinem, dawnym chłopakiem i wuefistą, którego poprosi o opinię na temat swojej powieści erotycznej. Mężczyzna pochwali książkę, a Teresa pod wpływem emocji rzuci mu się na szyję. Wszystko zobaczy jej mąż. Zainspirowana lekturą Danka przygotuje Markowi niespodziankę w sypialni. Igor będzie nalegał, by Anka i Jaś wrócili do domu. Przekona też niechętną temu Ewę, że terapeutka Julki zauważa poprawę. Nastolatka będzie chciała wrócić do szkoły i przeprosi rodzinę. Niespodziewanie do Nowaków zapuka Leon, prosząc o rozmowę z Julką.

„Na Wspólnej” odcinek 4275 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4275. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany 10 września 2026 roku w TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:15. Tego wieczoru ważyć będą się losy Basi i Andrzeja. Ważne chwile czekają też rodzinę Nowaków.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, związki, praca i konflikty. Nie brakuje też chorób, zdrad oraz powrotów, które wywracają życie bohaterów do góry nogami. Losy kilku powiązanych rodzin przeplatają się, a nawet pozornie zwykłe sprawy potrafią mocno namieszać w ich relacjach. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg