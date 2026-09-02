W poprzednim odcinku Marysia szukała spokoju w leśnym hoteliku. Arek, recepcjonista, wyraźnie zainteresował się Kingą i zaproponował jej wspólną wyprawę do lasu. Adelajda Żak czekała w świetlicy na Jurka, gdy natknęła się na kłótnię Jadzi i Wioletki. Aktorka podpowiedziała Jadzi, jak odzyskać męża, a kobieta, zachęcona jej słowami, umówiła się z Waldkiem. Eliza ze zrozumieniem przyjęła decyzję Angeliki, ale później poszła do baru, bo nie radziła sobie z żalem i bezradnością. Świder chciał się nią zaopiekować, jednak pijana Eliza zaczęła go całować.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4244 - streszczenie

Bolesław przekaże córce wieści o Białym i z satysfakcją będzie cieszył się ze swojej wygranej. Eliza specjalnie sprowokuje go do kłótni w obecności Angeliki, Igi i Filipa. Przy okazji zacznie gromadzić dowody, które mogą obciążyć jej męża w sprawie rozwodowej. Kinga i Marysia dołączą do wieczoru panieńskiego dziewcząt goszczących w hoteliku. Jednym z zadań będzie znalezienie w lesie kwiatu paproci. Marysia tak pokieruje zabawą, żeby Kindze w tym wyzwaniu towarzyszył Arek. Janek wręczy Lilce wyniki testu DNA, które wykluczą jego ojcostwo Poli. Zrozpaczona Lilka zapewni go, że nie oszukała go celowo, i będzie błagać, by nie opuszczał dziecka.

„Pierwsza miłość” odcinek 4244 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4244 odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 10 września 2026 roku w Polsacie. Początek zaplanowano na godzinę 18:00. Janek przekaże Lilce wyniki testu DNA. Kobieta będzie próbowała przekonać go, że nie oszukała go celowo.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterowie mierzą się z romansami, rodzinnymi tajemnicami, rozstaniami, powrotami i nagłymi konfliktami. Obok codziennych problemów pojawiają się też kryminalne intrygi, sensacyjne zwroty akcji oraz lżejsze, komediowe wątki. Postaci łączą więzi rodzinne, przyjaźnie, sąsiedztwo, praca i uczucia. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski