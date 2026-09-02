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W poprzednim odcinku Marysia szukała spokoju w leśnym hoteliku. Arek, recepcjonista, wyraźnie zainteresował się Kingą i zaproponował jej wspólną wyprawę do lasu. Adelajda Żak czekała w świetlicy na Jurka, gdy natknęła się na kłótnię Jadzi i Wioletki. Aktorka podpowiedziała Jadzi, jak odzyskać męża, a kobieta, zachęcona jej słowami, umówiła się z Waldkiem. Eliza ze zrozumieniem przyjęła decyzję Angeliki, ale później poszła do baru, bo nie radziła sobie z żalem i bezradnością. Świder chciał się nią zaopiekować, jednak pijana Eliza zaczęła go całować.
„Pierwsza miłość” odcinek 4244 - streszczenie
Bolesław przekaże córce wieści o Białym i z satysfakcją będzie cieszył się ze swojej wygranej. Eliza specjalnie sprowokuje go do kłótni w obecności Angeliki, Igi i Filipa. Przy okazji zacznie gromadzić dowody, które mogą obciążyć jej męża w sprawie rozwodowej. Kinga i Marysia dołączą do wieczoru panieńskiego dziewcząt goszczących w hoteliku. Jednym z zadań będzie znalezienie w lesie kwiatu paproci. Marysia tak pokieruje zabawą, żeby Kindze w tym wyzwaniu towarzyszył Arek. Janek wręczy Lilce wyniki testu DNA, które wykluczą jego ojcostwo Poli. Zrozpaczona Lilka zapewni go, że nie oszukała go celowo, i będzie błagać, by nie opuszczał dziecka.
„Pierwsza miłość” odcinek 4244 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4244 odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 10 września 2026 roku w Polsacie. Początek zaplanowano na godzinę 18:00. Janek przekaże Lilce wyniki testu DNA. Kobieta będzie próbowała przekonać go, że nie oszukała go celowo.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterowie mierzą się z romansami, rodzinnymi tajemnicami, rozstaniami, powrotami i nagłymi konfliktami. Obok codziennych problemów pojawiają się też kryminalne intrygi, sensacyjne zwroty akcji oraz lżejsze, komediowe wątki. Postaci łączą więzi rodzinne, przyjaźnie, sąsiedztwo, praca i uczucia. W serialu występują m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski