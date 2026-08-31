Na Wspólnej, odcinek 4274: Sąsiedzi zbuntują się przeciw Bożydarowi. Jego inwestycja wywoła prawdziwą burzę - ZDJĘCIA

Protest przeciw restauracji na dachu w 4274. odcinku „Na Wspólnej”

W 4274. odcinku „Na Wspólnej” mieszkańcy będą mieli już dość planów Bożydara. Jego pomysł na uruchomienie restauracji na dachu wzbudzi wśród sąsiadów ogromne emocje. Zamiast zaakceptować inwestycję, postanowią otwarcie się jej sprzeciwić - zorganizują protest przeciwko restauracji, dając Bożydarowi jasno do zrozumienia, że nie zamierzają bezczynnie przyglądać się jego planom. Inwestycja, która dla niego może być szansą na rozwój, dla sąsiadów stanie się powodem do buntu.

Wcześniej, w 4270. odcinku „Na Wspólnej”, Bożydar deklarował, że sam pokryje koszty budowy restauracji na dachu. Jego decyzja ucieszyła wspólników – Zdybicką i Baliszewskiego. Jednocześnie Brygida zaniepokoiła się ich rozmową u notariusza. W 4274. odcinku „Na Wspólnej” problemy inwestycji wyjdą natomiast poza grono jej pomysłodawców, bo przeciwko projektowi wystąpią sami mieszkańcy.

Bożydar będzie próbował uspokoić sąsiadów w 4274. odcinku „Na Wspólnej”

Bożydar nie będzie chciał dopuścić do eskalacji konfliktu. W 4274. odcinku „Na Wspólnej” spróbuje uspokoić protestujących mieszkańców. Zamiast wdawać się z nimi w awanturę, sięgnie po nietypowy sposób na poprawienie atmosfery. Bożydar poczęstuje sąsiadów nalewkami, a dodatkowo złoży im obietnicę remontu dziedzińca. Będzie próbował przekonać mieszkańców, że planowana inwestycja nie musi oznaczać dla nich samych problemów, a jego działania mogą przynieść także konkretne korzyści. Nie wiadomo jednak, czy takie argumenty wystarczą, by zakończyć bunt. Mieszkańcy już pokazali, że nie zamierzają łatwo odpuścić.

Bożydar złoży żonie propozycję w 4274. odcinku „Na Wspólnej”

Bożydar będzie miał jednak kolejne plany związane z inwestycją. W 4274. odcinku „Na Wspólnej” zaproponuje żonie, aby przygotowała projekt dotyczący planowanych zmian. Będzie to oznaczało dla niej zaangażowanie w przedsięwzięcie, które już teraz budzi sprzeciw sąsiadów. Tymczasem Kluskowa, wściekła na tajemnicze interesy Bożydara, postanowi go śledzić. Wątek inwestycji zacznie więc budzić coraz więcej emocji nie tylko wśród mieszkańców, ale również w jego najbliższym otoczeniu.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4274 odcinka

Odcinek 4274 serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 9 września o godzinie 20:15 w TVN. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie Player.

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