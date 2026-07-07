Na Wspólnej, odcinek 4250: Anka przyłapie Julkę na gorącym uczynku? Córka Igora zdobędzie kolejną działkę narkotyków - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4250 - środa, 22.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4250 odcinku "Na Wspólnej" Julka wciąż desperacko będzie szukać pieniędzy na narkotyki. Tym bardziej, gdy nie uda jej się ich wyciągnąć ani od ojca, który zobaczy ją w tragicznym stanie po ich zażyciu, ani babci (Ewa Gawryluk), gdy ta zorientuje się, że zniknęło jej 200 złotych, które wnuczka jej ukradła. I choć Nowakówna sprytnie zrzuci winę na Maćka (Aleksander Kalczyński), to jednak nie wystarczy.

Ale w 4250 odcinku "Na Wspólnej" Nowakówna się nie podda i w tym celu zwróci się także do Leona (Borys Otawa). Jednak chłopak nie zgodzi się jej pożyczyć pieniędzy. Tym bardziej, ze domyśli się, na co tak naprawdę są one jej potrzebne, a przecież nie będzie chciał, aby jego dziewczyna więcej brała. I przez to zdesperowana Julka posunie się już do ostateczności.

Anka przeszkodzi Julce w 4250 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4250 odcinku "Na Wspólnej" Julka sprzeda tablet w lombardzie, a za pozyskane fundusze zakupi sobie kolejne narkotyki. Oczywiście, Nowakówna postanowi czym prędzej je zażyć, tym bardziej, że Igor z Anką i Jasiem jeszcze nie wrócą do domu ze szpitala, dokąd trafi chłopiec po upadku z łóżka, z czego ona jednak nic sobie nie zrobi, bo będzie jej to na rękę.

W 4250 odcinku "Na Wspólnej" córka Igora rozłoży się w salonie z książkami, aby upozorować swoją naukę. A tak naprawdę będzie się szykować do przyjęcia kolejnej dawki narkotyków. Tyle tylko, że wtedy do domu niespodziewanie wróci Anka, czym kompletnie ją zaskoczy. Jak widać po ZDJĘCIU z 4250 odcinka Julce raczej uda się schować narkotyki przed macochą w ręku, w związku z czym partnerka jej ojca nie nakryje jej na tym na gorącym uczynku.

Uzależniona Julka znów się wywinie w 4250 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w 4250 odcinku "Na Wspólnej" Julka zachowa zimną krew i to z Anki znów zacznie robić głupią, czym już wyprowadzi ją z równowagi. Do tego stopnia, że partnerka Igora wyjdzie, a jego córka będzie mogła kontynuować swoje dzieła, bo następnego dnia już cała trójka powita ją mocno skacowaną, a tak naprawdę odurzoną, na którą po drodze poskarżą im się jeszcze sąsiedzi z powodu hałasu.

Oczywiście, w 4250 odcinku "Na Wspólnej" Nowakówna wytłumaczy to sprzątaniem, ale wówczas jej wersje nieco się rozbiegną, bo przecież miała się uczyć. A gdy do tego dojdzie jeszcze jej roztrzęsienie, co od razu zauważy Anka, to już się nie wywinie i partnerka Igora weźmie ją na rozmowę. Szczególnie, gdy jeszcze skontaktuje się z nimi jej wychowawczyni, która zechce pilnie widzieć Nowaka w szkole! Czy wtedy wszystko się wyda? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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