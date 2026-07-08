Na Wspólnej, odcinek 4246: Monika pożałuje swoich słów, gdy poznaje dramatyczną prawdę o chorobie matki Fiony

Sytuacja wokół najbliższych Kajetana z każdym dniem robi się coraz bardziej gęsta. Po dramatycznych wydarzeniach, w których Paula (Nadia Smyczek) o mało nie przypłaciła życiem fałszywych oskarżeń o hejt i podjęła próbę samobójczą, Cieślikowie zaczną w popłochu szukać prawdziwego sprawcy całego zamieszania. Śledztwo doprowadzi ich do matki Fiony, u której Monika (Sylwia Gliwa) i Damian (Waldemar Błaszczyk) odkryją potężny przekręt finansowy – kobieta bezczelnie przywłaszczała datki zbierane na cele charytatywne. Kiedy wściekła Monika postanowi ostro rozprawić się z młodą dziewczyną, na jaw wyjdą fakty, które całkowicie zmienią optykę i zniszczą dotychczasowe domysły.

Rodzinny dramat i wyrzuty sumienia Moniki

W 4246. odcinku „Na Wspólnej” zdezorientowani i zszokowani Cieślikowie będą musieli zmierzyć się z wyznaniem, które kompletnie zbije ich z pantałyku. Przyszłość Fiony legnie w gruzach, a młoda dziewczyna zostanie zupełnie sama na placu boju ze swoim ogromnym, rodzinnym dramatem. Przyciśnięta do muru, zdradzi Monice i Damianowi sekret swojej matki – kobieta jest ciężko chora - cierpi na chorobę dwubiegunową.

Ta wiadomość uderzy w Monikę ze zdwojoną siłą. Świadomość, że bezlitośnie naskoczyła na nastolatkę i obarczyła ją odpowiedzialnością za grzechy matki, wywoła u niej natychmiastowe i głębokie poczucie winy. Cieślikowa uświadomi sobie, że pod wpływem emocji i strachu o własne dziecko przekroczyła granicę, a dziewczyna zamiast wspólniczką oszustki, jest w rzeczywistości jej pierwszą ofiarą.

Sławek na tropie mrocznej przeszłości

Podczas gdy Monikę będą trawić wyrzuty sumienia, a rodzina spróbuje odnaleźć się w nowej, skomplikowanej rzeczywistości, sprawą na poważnie zajmą się odpowiednie służby. Sławek, analizując dotychczasowe ruchy i powiązania oskarżonej o oszustwo kobiety, dokona kolejnego, zatrważającego odkrycia.

Doświadczony policjant dotrze do kartoteki matki Fiony i szybko zorientuje się, że finansowy przekręt z internetową zbiórką to wierzchołek góry lodowej. Okaże się, że kobieta już wcześniej wchodziła w poważne konflikty z prawem. Czy zaburzenia psychiczne i kryminalna przeszłość oskarżonej doprowadzą w końcu do oczyszczenia z zarzutów niewinnych nastolatków, takich jak Paula? Tego dowiemy się już niebawem.

Kiedy i gdzie obejrzeć 4246. odcinek "Na Wspólnej"?

Jak Monika i Damian wykorzystają wiedzę o chorobie kobiety i czy pomogą porzuconej dziewczynie? Wszystkie karty zostaną odkryte już wkrótce. Premierowy 4246. odcinek serialu „Na Wspólnej” widzowie będą mogli obejrzeć już w środę 15 lipca o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

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