Na Wspólnej, odcinek 4242: Lidia uwiedzie Grega! To nim zastąpi Dexa? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4242 - środa, 8.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4242 odcinku "Na Wspólnej" Lidia zapoluje na swoją kolejna ofiarę. Tym bardziej, gdy po romansie z Dexem zostanie zupełnie sama. Co prawda, Górskiej udało się zniszczyć związek Wolskiego z Matyldą, to jednak wówczas i ich relacja dobiegła końca.

Zwłaszcza, gdy student znalazł swoje szczęście u boku córki ordynatora oddziału kardiochirurgi, Uli. I w tej sytuacji ona już postanowiła nie wchodzić im w paradę. Ale już w 4242 odcinku "Na Wspólnej" zagnie parol na innego!

Greg wpadnie w oko Lidii w 4242 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4242 odcinku "Na Wspólnej" Lidia zainteresuje się nowym kardiochirurgiem na ich oddziale Gregiem Kalskim. Przystojny lekarz od razu wpadnie pani anestezjolog w oko i wiele wskazuje na to, że i jego postanowi zdobyć. O tym przynajmniej świadczą ZDJĘCIA z 4242 odcinka, na których widać jak Górska rozmawia na jego temat z Łucją (Magdalena Kaczmarek).

Tym bardziej, gdy w 4242 odcinku "Na Wspólnej" będą świadkami tego, gdy Kalski wraz z Nalepą (Przemysław Sadowski), nie tylko zajmie się chłopakiem po zatrzymaniu akcji serca, ale także zacznie uspokajać jego syna, który wezwał pomoc. Mimo iż jego rokowania wcale nie będą pewne, o czym dowie się już tylko jego ciężarna żona. Lidia postanowi czuwać przy pacjencie, ale oczywiście na tym nie poprzestanie.

Tak Górska spróbuje uwieść Kalskiego w 4242 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4242 odcinku "Na Wspólnej" Górska postanowi przypodobać się Kalskiemu i jeszcze bardziej zwrócić na siebie jego uwagę. I z tego względu nie tylko zatrzyma go na szpitalnym korytarzu i zacznie bajerować i uwodzić, ale także mocniej się wysili i postanowi trafić do jego serca i przez żołądek. Lidia przyniesie do pracy pączki, którymi poczęstuje Grega na oczach Lwa.

I wówczas w 4242 odcinku "Na Wspólnej" dla Nalepy stanie się jasne, że Górska po nim, co jej się jednak nie udało i Dexie, gdzie już się udało, zechce uwieść i Kalskiego. Lew wspomni o tym w trakcie rozmowy z Gregiem i Kamilem (Kazimierz Mazur), na co ich nowy kolega zareaguje uśmiechem. Czy tak jak ukochany Weroniki (Renata Dancewicz) się jej nie da? A może ulegnie jej jak Wolski? O tym dowiemy się w kolejnych odcinkach!

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