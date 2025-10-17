Na Wspólnej, odcinek 4104: Kalina przechytrzy Darka! Oskarży go o napaść i doniesie o wszystkim Kasi - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-10-17 13:46

W 4104 odcinku "Na Wspólnej" Darek (Michał Mikołajczak) odbierze wyniki badań krwi, które niestety nie wykażą w jego organizmie substancji odurzających. Wszystko przez to, że minie już za dużo czasu od ich podania przez Kalinę (Katarzyna Gałązka), z czego Żbik zda sobie sprawę i tym bardziej wkurzy się na Trzeciak! A zwłaszcza, gdy w 4104 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie chciał z nią o tym porozmawiać, co ona wykorzysta przeciwko niemu! Szczególnie, że wówczas prawnik jeszcze nie będzie świadomy, że prawniczka zdąży już wszystko sfabrykować! Ale na tym nie poprzestanie, gdyż jeszcze zdąży spotkać się z Kasią (Julia Chatys)! Z jakim skutkiem? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"Na Wspólnej" odcinek 4104 - czwartek, 23.10.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4104 odcinku "Na Wspólnej" Darek zjawi się w przychodni, aby odebrać wyniki badań krwi, które wykona tuż po swojej sfingowanej nocy z Kaliną. Oczywiście, Żbik od razu domyśli się, że padł ofiarą Trzeciak, która musiała mu coś dosypać do drinka i od razu pójdzie się przebadać. Tyle tylko, że wówczas minie już za dużo czasu, przez co jego wynik wyjdzie negatywnie, co w pierwszej chwili mocno go zaskoczy.

Ale oczywiście, w 4104 odcinku "Na Wspólnej" szybko zda sobie sprawę, w czym rzecz. Tym bardziej, gdy utwierdzi go w tym jeszcze pielęgniarka. I wówczas dopiero się wkurzy!

- Przepraszam, nie orientuje się pani, czy może istnieją jakieś badania, które pozwalają wykryć GHB albo GBL po okresie dłuższym niż doba? - spyta ją Darek.

- Obawiam się, że nie. Zwykle po 12 godzinach w organizmie nie ma już żadnych śladów tych substancji - uświadomi go pielęgniarka.

Darek nie zdoła zdobyć żadnych dowodów na swoją niewinność w 4104 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że wówczas w 4104 odcinku "Na Wspólnej" skontaktuje się z nim "zrozpaczona" Kalina, aby porozmawiać o zeszłej nocy. Ale wzburzony Darek nie będzie chciał o tym nawet słyszeć, gdyż w tym momencie tym bardziej zrozumie, że dał się jej zrobić!

- Czego chcesz? - wyrzuci jej wzburzony Darek.

- Musimy porozmawiać o ostatniej nocy - powie "zapłakana" Kalina.

- Daruj sobie ten teatrzyk - poprosi ją Żbik.

- To jest poważna sprawa. Zrobiłeś mi krzywdę - spróbuje przekonać go Trzeciak, ale na marne - Sama sobie zrobiłaś krzywdę i oboje dobrze to wiemy!

Po rozmowie z Kaliną w 4104 odcinku "Na Wspólnej" Darek zda sobie sprawę, że musi szukać dowodów swojej niewinności, gdzie indziej. I z tego względu zjawi się w lokalu, do którego Kalina zabrała go na feralnego drinka, a następnie gdzie go odurzyła. Żbik postanowi zdobyć nagrania z tego miejsca, ale niestety lokal nie będzie dysponował monitoringiem.

A na domiar złego w tym samym czasie Żbik jeszcze otrzyma SMS-a od prawniczki, w którym ona wyśle mu pozytywny wynik swojego testu na obecność substancji odurzających, czym już w ogóle go podburzy! Ale to i tak jeszcze będzie nic, gdyż Kalina na tym się nie zatrzyma!

Kasia uwierzy Kalinie, a nie mężowi w 4104 odcinku "Na Wspólnej"!

Zdradzamy, że chwilę później w 4104 odcinku "Na Wspólnej" Darek otrzyma kolejną wiadomość od Kaliny i to ze zdjęciem Kasi! I wówczas wzburzony Żbik już nie wytrzyma i wybiegnie z kancelarii jak poparzony! Prawnik odnajdzie Kalinę z Kasią i natychmiast przegoni Trzeciak, która oczywiście nic nie powie jego żonie, aby dodatkowo go pogrążyć!

I niestety tak się stanie, gdyż w 4104 odcinku "Na Wspólnej" Żbikowa wcale mu nie uwierzy, gdy ten do wszystkiego jej się przyzna! Szczególnie, że Kalina zadba już o to, aby wszystkie dowody świadczyły przeciwko niemu i z perspektywy Kasi!

- Kalina próbuje mnie wrobić w gwałt. Nie było żadnego wyjazdu do Krakowa... Posłuchaj, byłem skonfliktowany z Kaliną. Zaprosiła mnie na drinka, żeby zakopać topór wojenny, ale zamiast tego coś mi dosypała - zacznie tłumaczyć jej się Darek.

- Czy ty siebie słyszysz? - wykrzyczy wzburzona Kasia.

- Odcięło mi prąd. Wtedy wysłała te wiadomości o Krakowie. Obudziłem się w hotelu obok niej. Wiem, jak to brzmi - kontynuuje Żbik.

- I co potem przyszedłeś do domu. Wziąłeś prysznic, jak gdyby nigdy nic? - zdziwi się jego żona.

- Ale nie wiedziałem, co się dzieje - spróbuje uświadomić ją mąż, ale niestety ona mu nie uwierzy - Przestań kłamać!

- Rozumiesz co ja do ciebie mówię? Byłem skołowany po tych prochach - powtórzy Darek.

- A jak szedłeś z nią na drinka, to też było skołowany? - zauważy Kasia.

- Czy ty nie widzisz, że ona to wszystko zaplanowała? - przejrzy ją Żbik.

- Może to ty właśnie wszystko zaplanowałeś? A ona nie dotrzymuje tajemnicy? - wytknie mu Żbikowa.

- To skąd bym wiedział, że siedzicie w barze? Przecież przysłała mi zdjęcie. Chciała, żebym tu wpadł i zrobił awanturę - zagnie ją Darek, ale niestety z tego wszystkiego nie zabierze ze sobą telefonu, aby jej je pokazać i nawet nie da szansy mu się z tego wytłumaczyć - Nie mam...

- A może nigdy go nie było, co? - wyrzuci mu żona.

- To ty mi nie wierzysz? - załamie się Darek.

- A jak ja mam ci wierzyć? Najpierw Tadek przychodzi do nas do domu. Robi awanturę o te dziewczynę. Potem ty idziesz z nią na drinka, a teraz że niby wrabia cię w gwałt? Przestań kłamać - zakończy Kasia.

15 zdjęć
