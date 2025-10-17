Na Wspólnej, odcinek 4102: Tak Kalina podejdzie Darka! W końcu padnie ofiarą jej niecnego planu - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4102 - wtorek, 21.10.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4102 odcinku "Na Wspólnej" Kalina przystąpi do realizacji swojego chorego planu zemsty na Darku! Tym bardziej, gdy dowie się, że Tadeusz (Jakub Pruski) urządzi bratu awanturę, w trakcie której oskarży go o ich romans, co usłyszy także i Kasia (Julia Chatys)! I wówczas szczęśliwa Trzeciak uzna, że to już najwyższy czas!

Tym bardziej, że w 4102 odcinku "Na Wspólnej" Darek już będzie na nią cięty, dlatego Kalina postanowi się usunąć! Trzeciak poinformuje Zakościelnego o swojej rezygnacji z pracy w ich kancelarii, jednak nie zdradzi mu prawdziwego powodu swojej decyzji. Powie tylko, że zadecydowały o tym względy osobiste, o czym Andrzej natychmiast poinformuje i swojego syna.

Darek da się wyciągnąć Kalinie na pożegnalnego drinka w 4102 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4102 odcinku "Na Wspólnej" Żbik ogromnie się ucieszy z powodu odejścia Trzeciak. Szczególnie po bzdurach, jakich nagada jego bratu i o których usłyszy jeszcze jego żona. Ale spróbuje zrobić dobrą minę do złej gry przynajmniej przed ojcem. Jednak Kalina nie da się na to nabrać i gdy zostaną już sami, to sama mu to zarzuci, a on nawet nie będzie się bronił.

- Śmiało, nie krępuj się. Andrzej wyszedł. Możesz odtańczyć taniec zwycięstwa - wytknie mu Kalina.

- Bez przesady. Ale owszem rozsądna decyzja. Zawsze lepiej samemu odejść niż zostać wyproszonym - skwituje Darek.

I wtedy w 4102 odcinku "Na Wspólnej" Trzeciak zacznie nim manipulować i na swoje pożegnanie postanowi pokazać swoją dobrą stronę. Ale to będzie jedynie gra, w którą niestety Darek da się wciągnąć, gdyż w głowie będzie miał już tylko to, że odchodzi!

- Słyszałam o akcji Tadka z wczoraj. Przesadził. Mam nadzieję, że nie będziesz miał przeze mnie problemów - zacznie podchodzić go Trzeciak.

- Ciekawe skąd mu przyszło do głowy, że do ciebie startuje - rzuci Żbik.

- Też się zastanawiam. Naprawdę mi przykro, ale jeśli chcesz to ja mogę porozmawiać z twoją żoną. Powiem jej, że to nieprawda - zaoferuje dobrodusznie Kalina.

- Nie ma takiej potrzeby - utnie temat Darek.

- Wystarczy, że mnie tu już jutro nie spotkasz? - prawniczka zmieni taktykę.

- Mógłbym zaprzeczyć. Ale nie będę cię oszukiwał na pożegnanie - adwokat połknie haczyk.

- To może pójdziesz ze mną na drinka? Na pożegnanie - zaproponuje Kalina.

- Raczej pas - Darek w pierwszej chwili zachowa trzeźwość umysłu.

- No weź, rozstańmy się chociaż w pokoju - poprosi go Trzeciak.

- Ale ja mam bardzo dużo pokoju w sercu - uświadomi ją Darek.

- Jeden drink. Chciałam cię przeprosić. Pogadamy chwilę i jesteś wolny - zapewni go prawniczka.

- A właściwie to jest jedna sprawa, którą chciałbym z tobą przedyskutować. Mój brat. No chyba, że już nie chcesz? - zaoferuje adwokat, na co ona ostatecznie oczywiście przystanie - Chcę, chcę.

Trzeciak odurzy Żbika w 4102 odcinku "Na Wspólnej" i upozoruje napaść!

I chwilę po ich rozmowie w 4102 odcinku "Na Wspólnej" spotka się z Tomaszem (Patryk Pniewski), którego poprosi o załatwienie substancji odurzającej, którą oczywiście jej klient od ręki jej dostarczy. A następnie Kalina podstępem rozpuści ją w drinku Darka, gdy sama wyśle go po kolejnego, gdy ten rozpocznie temat swojego brata!

- A jeżeli chodzi o mojego brata, to... - zacznie Darek, ale Kalina wejdzie mu w słowo - To poproszę o dolewkę. Jeśli mamy gadać o sprawach osobistych.

I niestety w 4102 odcinku "Na Wspólnej" Darek się na to nabierze i zostawi jej swojego drinka bez opieki, do którego Kalina zdąży dosypać narkotyk. Zdradzamy, że niczego nieświadomy Żbik się go napije, po czym odetnie mu prąd, a Trzeciak to wykorzysta do upozorowania na nią napaści!