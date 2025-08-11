Na Wspólnej, odcinek 4089: Renata i Sławek już oficjalnie zostaną rodzicami Zosi! Dziedzic specjalnie się na to przygotuje - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4078 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4089 odcinku "Na Wspólnej" wreszcie spełni się największe marzenie Dziedziców! A mianowicie, w końcu i już oficjalnie zostaną rodzicami Zosi! Choć droga do tego wcale nie była łatwa, a ich ślub nie rozwiązał sprawy, gdyż i po nim zaczęły się problemy, gdy ich sprawę przejęła inna pracownica z ośrodka adopcyjnego Kazimiera Michalczyk.

Ale ostatecznie to dzięki niej małżonkom udało się odzyskać dziecko, gdy w ich życiu niespodziewanie pojawiła się biologiczna babcia dziewczynki, Marzena (Katarzyna Zielińska-Jaworska), przez którą Dziedzicowie mogli stracić ją już na dobre! Ale na szczęście, w 4089 odcinku "Na Wspólnej" ich koszmar ostatecznie się skończy, gdyż Renata i Sławek już oficjalnie adoptują Zosię!

Renata i Sławek w końcu adoptują Zosię w 4089 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4089 odcinku "Na Wspólnej" sprawa adopcji Zosi wreszcie dobiegnie końca, a szczęśliwi Dziedzicowie padną sobie w objęcia. I nic dziwnego, gdyż w końcu oficjalnie zostaną jej rodzicami i już nikt i nic tego nie zmieni, gdyż decyzja już zapadnie! I wówczas Renata i Sławek oszaleją ze szczęścia, a Kazimiera Michalczyk złoży im swoje serdeczne gratulacje.

Tyle tylko, że w 4089 odcinku "Na Wspólnej" Sławek przewidzi, że ta sprawa będzie mieć właśnie taki finał i specjalnie przygotuje się na tą okazję. Zdradzamy, że Dziedzic założy pod swoją koszulę, koszulkę z napisem "tata", którym oficjalnie stanie się dla Zosi. I dzięki temu zyska drugą córkę, bo przecież będzie już ojcem Darii (Patrycja Topajew)! A z kolei jego żona w końcu znów zostanie matką, po tragedii, jaka przed laty spotykała jej synów, którzy zginęli w wypadku samochodowym.

Dziedzicowie staną się jedną wielką rodziną w 4089 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale w 4089 odcinku "Na Wspólnej" oboje znów i już oficjalnie zostaną rodzicami Zosi i będą mogli świętować wspólnie ze swoimi najbliższymi. W tym oczywiście i przede wszystkim z Darią, bo od teraz staną się jedną wielką rodziną.

Jednak w 4095 odcinku "Na Wspólnej" nie wykreślą z niej także i Marzeny, do której Renata przecież obiecała się odezwać. I w końcu po adopcji Zosi, Dziedzicowa ją do nich zaprosi, przez co najpewniej i ona będzie wciąż obecna w życiu ich córki!

Na Wspólnej. Julka przekona się, do czego jest zdolna Ania! Marzena rozpozna w Ninie dziewczynę syna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.