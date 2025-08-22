Na Wspólnej, odcinek 4080: Remek zostawi Brygidę, gdy dowie się o dziecku! Nie będzie gotowy na bycie ojcem - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4080 - czwartek, 11.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4080 odcinku "Na Wspólnej" Brygida będzie odczuwać mocne rozczarowanie, gdy Remek przestanie się do niej odzywać po dowiedzeniu się o niej prawdy. I choć przyjaciółka Igi postanowi pójść za radą jej i Michała i w końcu powiedzieć mu o tym, że ma dziecko, a także nieciekawą kryminalną przeszłość za sobą, to jednak dla niego będzie to trochę za dużo.

Ale ku zdziwieniu wszystkich w 4080 odcinku "Na Wspólnej" policjant wcale nie przyczepi się do tego, że w przeszłości jego ukochana kradła samochody, ale właśnie do tego, że będzie mieć dziecko! I właśnie z tego względu zerwie z nią kontakt!

Remek nie będzie chciał Brygidy z dzieckiem w 4080 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak w 4080 odcinku "Na Wspólnej" parze ostatecznie uda się zobaczyć. Ale z pewnością nie zaliczą tego widzenia do udanych, gdyż oboje będą mieć do siebie sporo żalu, przez co wywiąże się między nimi ostra kłótnia niczym jak przy ich pierwszym spotkaniu. Tyle tylko, że teraz będą już zupełnie inne okoliczności, a oni będą wiedzieć o sobie nieco więcej. I to właśnie obojgu nie będzie pasować, gdyż Brygidzie nie spodoba się jego reakcja, a jemu jej dziecko!

I w 4080 odcinku "Na Wspólnej" Klusek otwarcie wyzna Brygidzie, że w ogóle nie jest gotowy na bycie ojcem i to w dodatku jeszcze nieswojego dziecka. I wydaje się, że to ostatecznie zakończy ich związek, gdyż przecież dziewczyna nie pozbędzie się swojej córki Oliwki już na zawsze. A skoro Remek nie będzie w stanie tego zaakceptować, to raczej nie będzie dla nich żadnej przyszłości.

Czy to będzie ostateczny koniec Brygidy i Kluska w 4080 odcinku "Na Wspólnej"?

No chyba, że w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" Remek jednak zmieni zdanie i zdecyduje się spróbować. A Brygida w ogóle jeszcze będzie chciała dać mu drugą szansę po tym jak się wobec niej zachowa.

Ale ewentualnie na taką okoliczność w "Na Wspólnej" będzie trzeba jeszcze trochę poczekać! O ile w ogóle się ona wydarzy, bo może to będzie faktycznie ich definitywny koniec!