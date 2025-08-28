Na Wspólnej, odcinek 4077: Brygida obrazi się na Michała! Tajemnica Brzozowskiego wyjdzie na jaw - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4077 - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4077 odcinku "Na Wspólnej" sekret Michała wyjdzie na jaw, a Brygida w końcu dowie się, że jej rozmowa o pracę jako agentka nieruchomości została ustawiona właśnie przez niego! I choć początkowo Brzozowski ukrył ten fakt przed swoją znajomą i przyznał się do tego wyłącznie Idze, która oczywiście nie była dumna z tego, że jej były kochanek ją okłamał, to jednak on w pierwszej chwili nie miał serca się przyznać. Tym bardziej, że Brygida cieszyła się z tego faktu jak małe dziecko!

Ale w 4077 odcinku "Na Wspólnej" wszystko się zmieni, gdy Brygida wreszcie pozna prawdę i dowie się, że byłą to jedna wielka ściema, gdyż miałaby pracować u znajomego Michała! I z pewnością nie byłoby to dzieło przypadku!

Brygida dowie się, że Michał za jej plecami załatwił jej pracę w 4077 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4077 odcinku "Na Wspólnej" Brygida ostro wścieknie się na Michała! Do tego stopnia, że wysiądzie z jego samochodu i nie będzie chciała słuchać żadnych jego wyjaśnień. Oczywiście, dziewczyna od razu poleci do Igi, a tuż za nią zjawi się tam i Brzozowski, ale niestety to wcale nie poprawi sytuacji. A wręcz przeciwnie, bo Brygida postanowi się zemścić!

I w 4077 odcinku "Na Wspólnej" umówi się na kolejną randkę z Remkiem (Maciej Kobiela), na zakończenie której pocałuje Kluska, czego świadkiem stanie się zazdrosny i zaniepokojony Michał, który będzie ich obserwował z ukrycia! Niczym wcześniej Brygida jego w trakcie jego spotkań z oszustką Klaudią (Justyna Karłowska)!

Brygida zemści się na Brzozowskim w 4077 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 4077 odcinku "Na Wspólnej" i Michał będzie się martwił o Brygidę, gdyż przecież i ona będzie mieć swój sekret i przed Remkiem, któremu wciąż nie powie o swojej córce. I z tego względu Brzozowski na wszelki wypadek postanowi być na straży.

Ale takiego finału randki Brygidy i Remka w 4077 odcinku "Na Wspólnej" zupełnie nie będzie się spodziewał. I oczywiście mocno on go dotknie, przez co poczuje się on dokładnie tak samo jak ona!