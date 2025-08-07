Na Wspólnej, odcinek 4070: Kolejny dramat u Zimińskich! Nie będzie ich stać na leczenie Szymka?

"Na Wspólnej" odcinek 4070 - wtorek, 26.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4070 odcinku "Na Wspólnej" Marek zacznie się zamartwiać, czy wspólnie z Danką stać ich będzie na terapię Szymka. Tym bardziej, że po ostatnim zachowaniu syna w lesie w trakcie pobytu u Honoraty (Aleksandra Konieczna) i Romana (Waldemar Obłoza) Hofferów zdał sobie sprawę, że ta naprawdę będzie mu potrzebna. Do tego stopnia, że w końcu zgodził się, aby żona umówiła ich na spotkanie z psychologiem, na które sam także zdecydował się z nimi pójść.

Jednak w 4070 odcinku "Na Wspólnej" Zimiński zacznie mieć obawy, czy faktycznie będzie ich na to stać. I nic dziwnego, gdyż przecież przez ostatnie wydarzenia mocno ucierpią i finansowo, gdyż przecież po zawieszeniu Danki w szkole, w związku z aferą narkotykową nie mieli stałego dopływu pieniędzy, bo choć on chodził do pracy, to był i wciąż będzie tam jeszcze na okresie próbnym. I choć Zimińska już wróci do pracy, to ich sytuacja wciąż nie będzie kolorowa.

Marek znów będzie musiał szukać nowej pracy w 4070 odcinku "Na Wspólnej"?

I w 4070 odcinku "Na Wspólnej" Danka zacznie uświadamiać męża, że aby pomóc Szymkowi będzie im potrzebna jego stała praca z pewnym wynagrodzeniem. Szczególnie, że terapia chłopca wcale nie będzie taka tania i z jej jednej pensji trudno będzie ją opłacić, gdyż przecież dojdą do tego jeszcze bieżące wydatki.

Oczywiście, w 4070 odcinku "Na Wspólnej" i Marek zda sobie z tego sprawę, choć z doświadczenia będzie doskonale wiedział, że to wcale nie będzie takie proste, gdyż przecież po zamknięciu restauracji bardzo długo szukał nowej pracy. Czy zatem teraz także zdecyduje się na taki krok, wiedząc, że może być podobnie?

Zimiński będzie musiał zmierzyć się z ojcem koleżanki Szymka w 4070 odcinku "Na Wspólnej"!

A to w 4070 odcinku "Na Wspólnej" i tak nie będzie koniec jego problemów, gdyż na domiar złego Marek będzie musiał zmierzyć się z ojcem dziewczynki, którą wcześniej ugryzł Szymek, gdy ta źle mówiła o Dance. Wściekły mężczyzna wyrzuci mu, że wspólnie z żoną zakupili synowi diagnozę autyzmu, aby ten miał wymówkę i niejako uniknął konsekwencji swoich działań, czym najpewniej wyprowadzi Zimińskiego z równowagi!

I nic dziwnego, gdyż przecież Zimiński długo nie mógł w ogóle dopuścić do siebie takiej myśli, a gdy stała się ona faktem, to kompletnie się załamał. Więc zupełnie nie będzie to wyglądać tak, jak w 4070 odcinku "Na Wspólnej" będzie przedstawiał to opiekun dziewczynki...