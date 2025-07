Na Wspólnej, odcinek 4061: Nowa kobieta w życiu Darka. Tak Żbik pozna piękną Kalinę. Wiemy, kim ona będzie! - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4061 - poniedziałek, 4.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

To ona zmąci spokój w małżeństwie Kasi i Darka od 4061 odcinka "Na Wspólnej"? Zawsze jak w wątku tej pary pojawia się ambitna, atrakcyjna i to tego pociągająca kobieta, to możemy mieć pewność, że Żbik nie przejdzie obok niej obojętnie.

W końcu przed ślubem z Kasią Darek w "Na Wspólnej" nie należał do wiernych mężczyzn, ma na koncie wiele romansów, jego kochankami były nie tylko prawniczki, ale także kobiety odnoszące sukcesy zawodowe w innych branżach. Kasia urzekła Darka swoją niewinnością i tym, jak się różniła od jego byłych kochanek. Ale kiedy na horyzoncie znów pojawi się nastawiona na karierę prawniczka, Darek będzie pod wrażeniem.

Tak będzie wyglądało pierwsze spotkanie Darka i Kaliny w 4061 odcinku "Na Wspólnej"

Pierwsze spotkanie Darka i Kaliny nastąpi w 4061 odcinku "Na Wspólnej". Zanim prawniczka zgłosi się do kancelarii Andrzeja Zakościelnego (Dariusz Niebudek) i Żbika na rozmowę o pracę, mąż Kasi wypatrzy ją na ulicy. I już wtedy trudno mu będzie oderwać od niej wzrok. Na twarzy Darka pojawi się charakterystyczny uśmiech uwodziciela.

To właśnie Darek w 4061 odcinku "Na Wspólnej" przeprowadzi z Kaliną rozmowę rekrutacyjną, prześwietli jej CV i dzięki temu dowie się, nie tylko kim jest prawniczka, ale także jakie ma doświadczenie zawodowe, kompetencje do tego, by dołączyć do ich zespołu. Zachwycony Kaliną będzie także ojciec Darka, Andrzej. Bez żadnych wątpliwości przyjmą ją do swojej kancelarii, co może oznaczać tylko jedno! Kłopoty w życiu osobistym Żbika i jego małżeństwie z Kasią.

Prawniczka Kalina dołączyła do obsady "Na Wspólnej" na dłużej

Katarzyna Gałązka, znana z takich seriali jak "Algorytm miłości" w Canal Plus, czy "BringBackAlice" w HBO Max, już pod koniec czerwca ogłosiła, że jej bohaterka wywoła sporo zamieszania w "Na Wspólnej" tego lata.

"Na Wspólnej". Kasia i Darek namieszają w nowych odcinkach? Julia Chatys zdradza szczegóły! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.