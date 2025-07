Na Wspólnej, odcinek 4060: Zosia wyląduje w domu dziecka? Renata przeżyje wstrząs w szpitalu

"Na Wspólnej" odcinek 4060 - czwartek, 31.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4060 odcinku "Na Wspólnej" Renata ponownie przyjedzie do szpitala, aby zobaczyć się z Zosią. Tym bardziej, że przez Marzenę (Katarzyna Zielińska-Jaworska), dziewczynka wciąż będzie za nią tęsknić, a w ramach buntu odmówi nawet jedzenia i picia. I choć za pierwszym razem uda jej się w końcu na chwilę zobaczyć z córką, bo biologiczna babcia dziewczynki przekupi jedną z pielęgniarek, to za drugim razem będzie to już niemożliwe!

A to dlatego, że w 4060 odcinku "Na Wspólnej" po dotarciu na miejsce Dziedzicowa dowie się, że jej córka już została wypisana ze szpitala, a na dodatek ma trafić do domu dziecka, gdyż na miejscu już będzie czekać na nią pracownica ośrodka! I to doprowadzi ją do łez!

- Tak, mam wypis. Zofia Raczka. Tak, zgadza się. Niedługo będziemy jechać do ośrodka. A wszystko gotowe. Dobrze, muszę kończyć - usłyszy Renata z telefonicznej rozmowy pracownicy z domu dziecka.

Renata dowie się, że Zosia będzie miała trafić do domu dziecka w 4060 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w tym momencie w 4060 odcinku "Na Wspólnej" zobaczy przez drzwi Zosię! Renata od razu zacznie rozpaczliwie wołać dziewczynkę, co nie ujdzie uwadze pielęgniarki, która od razu spróbuje ją uspokoić, a także przegonić ze szpitala! Ale to jej się nie uda, gdyż rozżalona Dziedzicowa nie będzie w stanie się opanować!

- Zosia! Zosieńko! Tutaj jestem! Zosieńko! - zacznie ją wołać.

- Jak pani tutaj weszła? - spyta pielęgniarka.

- Zosiu! - Dziedzicowa nie odpuści.

- Proszę się uspokoić. To jest szpital przypominam. Bo będę musiała wezwać ochronę - uświadomi ją kobieta,

- Pozwólcie mi ją zobaczyć. Proszę - zacznie błagać Renata.

I wtedy w 4060 odcinku "Na Wspólnej" do ich rozmowy wtrąci się pracownica domu dziecka, która będzie świadkiem całej sytuacji i zupełnie nie będzie wiedzieć, o co chodzi.

- Kim pani jest? - spyta ją kobieta.

- Jestem matką... - wyzna zapłakana Dziedzicowa.

- Proszę się uspokoić, bo naprawdę będę musiała wezwać ochronę - powtórzy pielęgniarka.

Dziedzicowie jednak odzyskają córkę w 4060 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale w 4060 odcinku "Na Wspólnej" bezsilna Renata wciąż nie będzie w stanie tego zrobić, bo nie będzie mogła pogodzić się ze stratą dziecka. I choć zarówno pracownica domu dziecka, jak i pielęgniarka to zrozumieją, to jednak nie będą w stanie nic więcej zrobić.

- Ona nie będzie chciała jeść. Będzie płakać. Nie róbcie jej tego, proszę - zacznie prosić Renata.

- Zadbamy o nią. Naprawdę. Niczego u nas nie będzie jej brakować - zapewni ją kobieta.

- Niech pani zrozumie. Nie może pani jej zabrać - doda pielęgniarka.

Jednak wtedy w 4060 odcinku "Na Wspólnej" wszystko się zmieni, gdy na miejscu nagle pojawi się Kazimiera Michalczyk (Katarzyna Dworak), pracownica ośrodka adopcyjnego, która będzie prowadzić sprawę Dziedziców. Kobieta poinformuje wszystkich, iż postępowanie w sprawie Renaty i Sławka zostało umorzone, bo Marzena cofnęła swoje zawiadomienie. I w tej sytuacji Zosia będzie mogła jednak wrócić do swoich tymczasowych opiekunów, w co jej matka aż nie będzie mogła uwierzyć! Ale to stanie się faktem i kobiety będą musiały się do tego dostosować!

- Naprawdę? - spyta z niedowierzaniem Renata.

- Naprawdę. Możecie jechać do domu - potwierdzi Kazimiera.

- Zapraszam, zaprowadzę panią do dziecka - powie pielęgniarka.

- Zosiu! - krzyknie szczęśliwa Dziedzicowa.