Na Wspólnej, odcinek 4059: Zrozpaczona Renata wyżyje się na Marzenie! Nie daruje jej tego, co zrobiła Zosi - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4059 - środa, 30.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4059 odcinku "Na Wspólnej" Renata odbierze przerażający telefon od Marzeny ze szpitala o Zosi! Biologiczna babcia dziewczynki zaalarmuje Dziedzicową, że straszliwie ona za nią tęskni i płacze, a na dodatek w ramach buntu przestała nawet jeść i pić. I nic dziwnego, gdyż po fałszywym oskarżeniu Marzeny przeciwko Dzieciom, którzy jej zdaniem chcieli kupić dziecko od Niny (Lilianna Jakubowska), Renata i Sławek (Mariusz Słupiński) już nie będą mieli do niej wstępu!

Ale w 4059 odcinku "Na Wspólnej" wszystko się zmieni, gdy Marzenie uda się przekupić jedną z pielęgniarek. Biologiczna babcia dziewczynki wręczy jej łapówkę w zamian za to, aby Renata mogła wejść do Zosi, żeby ją uspokoić i zachęcić do picia i jedzenia. I choć oczywiście Dziedzicowa zjawi się w szpitalu, to jednak jej spotkanie z córką wcale nie potrwa długo!

Renata wygarnie Marzenie, co o niej myśli w 4059 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że gdy w 4059 odcinku "Na Wspólnej" będzie zbliżał się obchód, to pielęgniarka wyrzuci ją z sali! A to dlatego, że gdyby ktoś ją tam zauważył, to obie miałaby problem! I choć Renata będzie ją błagać o jeszcze chwilę z córką, to ona pozostanie nieugięta, przez co żona Sławka będzie musiała wyjść, co Zosia oczywiście znów mocno przeżyje.

Tak samo jak Renata, która w 4059 odcinku "Na Wspólnej" już nie powstrzyma emocji na widok Marzeny, która do tego wszystkiego doprowadziła. Tym bardziej, gdy usłyszy próby jej żałosnych tłumaczeń. I wówczas tak wybuchnie, że aż doprowadzi kobietę do łez!

- Jak się czuje Zosia? - spyta zatroskana Marzena.

- A jak myślisz? - odpowie jej pytaniem na pytanie Renata.

- Słuchaj, daj mi coś powiedzieć - poprosi kobieta.

- Ale co ty mi możesz powiedzieć? - zbulwersuje się Dziedzicowa.

- Ja nie wiedziałam, że to się wszystko tak potoczy - przyzna biologiczna babcia dziewczynki.

- A czego się spodziewałaś? Że Zosia nagle z tobą zamieszka i będziesz jej ukochaną babcią? Dorośli ludzie zanim coś zrobią, to myślą o konsekwencjach. Zwłaszcza jeżeli chodzi o dobro dziecka. Ale ty postanowiłaś zachować się jak egoistka, tak jak twój syn, który myślał tylko o sobie. Może i łączą się z Zosią więzy krwi. Ale nie jesteś jej babcią. Jesteś obcą kobietą, która zgotowała jej traumę - wygarnie jej wściekła Renata, po czym odejdzie i zostawi ją samą.

Wybuch Dziedzicowej w 4059 odcinku "Na Wspólnej" doprowadzi do przełomu w sprawie Zosi!

I w tym momencie w 4059 odcinku "Na Wspólnej" Marzena pogrąży się w płaczu, gdyż zda sobie sprawę, że Renata ma rację. I choć jej słowa mocno ją zabolą, to jednak będzie w nich sama prawda.

I mimo iż kobieta nie będzie już w stanie cofnąć czasu, to jednak postanowi w końcu zakończyć tę farsę i cofnie swoje zawiadomienie przeciwko Dziedzicom! I w efekcie w 4060 odcinku "Na Wspólnej" śledztwo w ich sprawie zostanie umorzone, a wreszcie Zosia wróci z powrotem do Renaty i Sławka ku ogromnej radości Dziedziców!