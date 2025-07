Na Wspólnej, odcinek 4058: Daria odrzuci Dawida! Nie będą razem po śmierci Adama - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4058 - wtorek, 29.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4058 odcinku "Na Wspólnej" Daria ponownie spotka się z Dawidem za plecami Tadka (Jakub Pruski)! Ale tym razem już nie na mieście, a w mieszkaniu Adama, dokąd czym prędzej się przeniosą. I to nie bez powodu, gdyż Namysłowski będzie chciał w końcu sprzedać lokum po swoim zmarłym bracie, w którym przecież szmat czasu spędziła i Dziedzicówna.

I z tego względu w 4058 odcinku "Na Wspólnej", jeszcze przed jego sprzedażą, zaprosi ją do środka, aby mogła z niego zabrać, co chce. Ale jak szybko się okaże nie tylko, gdyż Dawid będzie miał w tym jeszcze jeden ukryty cel, który szybko wyjdzie na jaw!

Dawid zacznie podrywać Darię w 4058 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4058 odcinku "Na Wspólnej" Daria sięgnie po swoje zdjęcie z Adamem, które od razu przywoła u niej wspomnienia. I nic dziwnego, gdyż przecież ogromnie kochała swojego narzeczonego, który niestety zginął w tragicznym wypadku samochodowym. I wówczas Dziedzicówna momentalnie się rozczuli, co Namysłowski postanowi wykorzystać!

W 4058 odcinku "Na Wspólnej" Dawid najpierw chwyci za dłoń Darii, po czym nachyli się, aby ją pocałować, ale zostanie szybko spacyfikowany! A to dlatego, że Dziedzicówna nie tylko odwzajemni jego pocałunku, ale także da mu stanowczego kosza, czego on zupełnie nie będzie mógł zrozumieć, gdyż przecież jeszcze za życia Adama mieli romans. Ale po jego śmierci wszystko się zmieni!

- Też za nim tęsknię - powie Dawid, po czym spróbuje pocałować Darię, ale ona szybko się od niego odsunie.

- Dobra, chyba Cię trochę poniosło - stwierdzi Dziedzicówna.

- Tak myślałem, że... - spróbuje wytłumaczyć się Namysłowski, ale wściekła Daria nie da mu nawet dojść do słowa - Że co? Że pakowanie rzeczy po twoim zmarłym bracie to świetna okazja na podryw.

Dziedzicówna da kosza Namysłowskiemu w 4058 odcinku "Na Wspólnej"!

W tym momencie w 4058 odcinku "Na Wspólnej" Namysłowski zacznie wypominać Dziedzicównej ich wspólną przeszłość, ale ona szybko utnie ten temat, dając mu jasno do zrozumienia, że to co było już nie wróci!

- Były czasy, że dawałaś podrywać - przypomni jej Dawid.

- No i dawno minęły - uświadomi go Daria, z czym odrzucony Namysłowski będzie musiał się pogodzić - Okej.

Tym bardziej, gdy w 4058 odcinku "Na Wspólnej" przekona się, że Daria ma już innego chłopaka, którego równie szybo pozna, gdy on wpadnie za nimi do mieszkania i stanie się świadkiem ich kłótni! Czy mimo kosza od Dziedzicównej w tej sytuacji spróbuje to wykorzystać i podbić do niej raz jeszcze? A może weźmie sobie słowa byłej kochanki mocno do serca i faktycznie odpuści? Przekonamy się już niebawem!

