Na Wspólnej, odcinek 4059: Tadeusiak zginie? Morderca dźgnie go nożem na akcji z Igą - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4059 - środa, 30.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4059 odcinku "Na Wspólnej" Robert zbyt długo na nacieszy się ciążą Anety! I choć umówi się ze swoją ukochaną na wspólne wieczorne świętowanie, to jednak ostatecznie na nie nie dotrze, gdyż sam w tym czasie będzie walczył o życie. Ale jak do tego dojdzie?

W 4059 odcinku "Na Wspólnej" Iga i Tadeusiak przesłuchają koleżankę zmarłego Filipa, która naprowadzi ich na konflikt denata z jego ojcem. I wówczas policjanci postanowią złożyć wizytę jego rodzicom, gdzie na dodatek odnajdą porcelanę, której kawałek znalazł się także w ranie chłopaka. I wówczas dla matki Filipa stanie się jasne, że to jej mąż, a jego ojciec go zabił!

Morderca wbije Robertowi nóż w brzuch w 4059 odcinku "Na Wspólnej"!

I w 4059 odcinku "Na Wspólnej" kobieta od razu zaatakuje swojego męża po powrocie do domu i to w obecności policjantów! Oczywiście, ojciec Filipa najpierw spróbuje zrobić z żony niepoczytalną, a gdy to nie poskutkuje to zacznie się wszystkiego wypierać! Ale ona nie odpuści!

- Ty! To byłeś ty! - zacznie oskarżać go żona.

- Co ty mówisz kochanie? Powinnaś się położyć. Brałaś dzisiaj swoje tabletki? - spróbuje opanować ją mąż.

- Zabiłeś naszego syna! - wyrzuci mu kobieta.

- Co ty bredzisz? - zacznie się wyrzekać, ale kobieta nie odpuści - Zabiłeś naszego syna?!

I w tym momencie w 4059 odcinku "Na Wspólnej" do akcji wkroczą policjanci, gdyż o mały włos nie dojdzie do rękoczynów! Iga spróbuje opanować matkę Filipa, z kolei Robert sięgnie po kajdanki, aby go zatrzymać! Ale w tym momencie mężczyzna sięgnie po leżący na blacie nóż i wbije go w brzuch Tadeusiaka, aby za wszelką cenę tego uniknąć!

- Proszę Państwa, spokojnie - spróbują uspokoić ich obydwoje.

- Pojedzie pan z nami - zwróci się do niego Robert.

- Ale ona jest w histerii. Nie wie co mówi - zacznie się tłumaczyć, ale osiągnie tym zupełnie odwrotny efekt - Jest pan zatrzymany pod zarzutem zabójstwa swojego syna Filipa Szpunar. Proszę ze mną.

Czy Tadeusiak przeżyje w 4059 odcinku "Na Wspólnej"?

Tyle tylko, że w 4059 odcinku "Na Wspólnej" trochę się przeliczy, gdyż Robert jeszcze zdąży go powalić na ziemię i zakuć w kajdanki! Mimo tego iż mężczyzna ugodzi go nożem, który natychmiast wyjmie, co stanie się szalenie niebezpieczne. Oczywiście, morderca spróbuje się jeszcze wyrwać, ale wtedy z pomocą Tadeusiakowi przyjdzie Iga, która przystawi mężczyźnie pistolet do głowy i z przerażeniem spojrzy na wijącego się z bólu Roberta, który poprosi tylko o jedno.

- Nie ruszaj się gnoju, gleba! - powie stanowczo policjantka, po czym zwróci się do partnera - Co jest?

- Wezwij karetkę - poprosi ją Tadeusiak.

Oczywiście, w 4059 odcinku "Na Wspólnej" Iga od razu zadzwoni na pogotowie, a także po wsparcie, aby zabrać rannego Roberta do szpitala, a jego oprawcę do aresztu! Ale czy Tadeusiak przeżyje? Wszystkich fanów od razu uspokajamy, że tak!

I choć ukochany Anety nie od razu odzyska przytomność po operacji, to jednak w końcu się obudzi, a przy jego łóżku już będzie czekać na niego jego partnerka! Tyle tylko, że niestety nie wszystko skończy się dobrze, bo choć Tadeusiak na szczęście przeżyje, to jednak dziecko jego i Siwek nie będzie miało tyle szczęścia, bo pod wpływem traumatycznych przeżyć, Aneta poroni...