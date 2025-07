Na Wspólnej, odcinek 4051: Marzena oskarży Ninę o śmierć swojego syna! Renata też będzie miała do niej pretensje - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na Wspólnej" odcinek 4051 - środa, 16.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

Problemy Renaty i Sławka z Marzeną wcale się nie skończą w 4051 odcinku "Na Wspólnej". Przeciwnie! Biologiczna babcia Zosi po zgłoszeniu na policji, że Dziedzicowie kupili dziecko od Niny, rzuci poważne oskarżenia wobec matki swojej wnuczki. Zarzuci Ninie, że gdyby jej syn Daniel wiedział o dziecku, to by nadal żył. Ale prawda o śmierci byłego chłopaka Niny, prawdziwego ojca Zosi będzie dużo bardziej skomplikowana.

Jakby tego było mało w 4051 odcinku "Na Wspólnej" Tadeusz Zakościelny (Jakub Pruski) przerazi Dziedziców, podkreślając, że rzeczywiście sprawa wygląda tak jakby Nina dostała szansę na edukację za oddanie im córki.

Renata przez urzędniczkę nie zobaczy Zosi w szpitalu w 4051 odcinku "Na Wspólnej"!

Załamana Renata na próżno w 4051 odcinku "Na Wspólnej" spróbuje dostać się do szpitala do Zosi. Urzędniczka adopcyjna, Kazimiera Michalczyk (Katarzyna Dworak), nie wpuści jej do Zosi. Bo sąd nie przejdzie obojętnie wobec oskarżeń Marzeny.

- To jest moja córka! Przecież wydała pani pozytywną opinię. Mamy to na piśmie! - Tak, ale są nie podjął decyzji, jak pani świetnie wie. A w tej sytuacji po informacji z policji nie mogłam nie wydać zakazu... - Ale jakiej sytuacji? Przecież my nie zrobiliśmy nic złego! Te oskarżenia to jest absurd! - Dobrze, to wyjaśni sąd. Przykro mi... - Widziała pani Zosię? Jak ona się czuje? - Z każdym dniem coraz lepiej - Pytała o mnie? - Prosiłam, żeby się uśmiechnęła, ale wie pani, jak jest z dziećmi. Naprawdę czuje się bardzo dobrze... - urzędniczka pokaże Renacie zdjęcie Zosi ze szpitala. - Wierzy pani, że dziecko, które jest odebrane rodzicom może czuć się dobrze? - To proszę działać i załatwić tę sprawę! Ja naprawdę mam związane ręce! Trzymam kciuki

Renata w 4051 odcinku "Na Wspólnej" zrzuci na Ninę winę za to, co wyrabia Marzena

Nic dziwnego, że Renata w 4051 odcinku "Na Wspólnej" będzie miała pretensje do Niny, że Marzena chce im odebrać Zosię!

- Dlaczego nie powiedziałaś, że Marzena to jest matka tego chłopaka? Gdyby zniknęła z naszego życia, to może nie zdarzyłoby się to wszystko!

Trzeba przyznać, że sami Dziedzicowie sprowokowali Marzenę do tego, by walczyła o wnuczkę! Przecież chcieli się jej pozbyć, przemilczeć fakt, że Zosia jest córką jej zmarłego syna Daniela. To Renata nieźle namotała, kiedy zaprzyjaźniła się z Marzeną, a później zamieściła apel o krew dla Zosi, na który odpowiedziała babcia dziewczynki.

Nina wyzna prawdę o ojcu Zosi w 4051 odcinku "Na Wspólnej"

Co Nina w 4051 odcinku "Na Wspólnej" będzie miała na swoją obronę? Renata wprost zapyta ją, dlaczego ukryła ciążę przed Danielem. To, co od niej słyszy, wywoła jeszcze większy wstrząs!