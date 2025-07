Na Wspólnej, odcinek 4050: Babcia Zosi oskarży Renatę i Sławka o kupno dziecka! Nie będą mieli wstępu do córki - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 4050 odcinku "Na Wspólnej" Renata (Marta Jankowska) i Sławek (Mariusz Słupiński) dostaną zakaz odwiedzin u Zosi (Julia Horyń) w szpitalu! To efekt tego, że Marzena (Katarzyna Zielińska-Jaworska), biologiczna babcia Zosi, zgłosi na policję, że Dziedzicowie kupili dziecko od Niny (Liliana Jakubowska). Skutek będzie taki, że pielęgniarka wygodni przybranych rodziców dziewczynki z oddziału. Wypędzi ze szpitala nawet Ninę, a Dziedzicowie w 4050 odcinku "Na Wspólnej" na komisariacie policji usłyszą od Igi (Lidia Sadowa) co im grozi. Pójdą siedzieć, a Marzena odbierze im Zosię? Sprawdź, co się wydarzy.