Na Wspólnej, odcinek 4049: Komplikacje po operacji Zosi. Poruszający apel Renaty o krew dla córki! Ona nie może być dawcą - WIDEO, ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4049 - poniedziałek, 14.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

Operacja Zosi w 4049 odcinku "Na Wspólnej" nie obędzie się bez komplikacji, bo w decydującym momencie zabraknie krwi dla córki Renaty i Sławka. Walka o życie dziewczynki jeszcze się nie skończy! Każda minuta będzie się liczyła na wagę złota, bo wskutek obrażeń, które odniosła Zosia podczas wybuchu gazu w przedszkolu, jej stan nadal będzie krytyczny. Czy Renata znajdzie dawcę krwi dla Zosi?

Co zrobi Renata, by w 4049 odcinku "Na Wspólnej" znaleźć dawcę krwi dla Zosi?

Po tym, co w 4049 odcinku "Na Wspólnej" usłyszy od pielęgniarki będzie wiedziała, że nie tylko lekarze walczą o uratowanie Zosi, że ona jako przybrana matka musi zrobić wszystko, co w jej mocy, by znaleźć ratunek dla dziecka, żeby do szpitala zgłosił się dawca krwi.

- Skończyliśmy operować, niestety Zosia straciła bardzo dużo krwi. Będzie potrzebna transfuzja... - Dobrze,to ją róbcie, na co czekacie? Jak trzeba to my podpiszemy kolejną zgodę - odpowie roztrzęsiona Renata. - Nie, nie, problem w tym, że Zosia ma bardzo rzadką grupę krwi - wyjaśni pielęgniarka. - Tak, wiem, 0 RH-... - I w tym momencie jej nie mamy. Próbujemy ją ściągnąć z banku krwi. - A co my możemy zrobić? - Wszystkich zachęcam do tego samego. Jeśli możecie, oddajcie krew, zawsze będziemy jej potrzebować.

Marzena odpowie na apel Renaty w 4049 odcinku "Na Wspólnej" i będzie dawcą krwi dla Zosi?

Po tej rozmowie w 4049 odcinku "Na Wspólnej" Renata postawi wszystko na jedną kartę, świadoma tego, że Zosia może umrzeć, jeśli na czas nie znajdzie się dawca krwi. Razem ze Sławkiem nagra poruszający apel o ratunek dla Zosi, o zgłoszenie się do szpitala każdego, kto ma taką samą grupę krwi jak jej córka.

Na wezwanie Renaty w 4049 odcinku "Na Wspólnej" odpowie Marzena (Katarzyna Zielińska-Jaworska), która tak dowie się, że biologiczną matką Zosi jest Nina (Liliana Jakubowska), dziewczyna jej nieżyjącego syna Daniela, a więc ona jest babcią Zosi.

W jednej chwili w 4049 odcinku "Na Wspólnej" dla Renaty i Sławka stanie się jasne, że skoro Marzena zna zna prawdę, to może odebrać im Zosię...