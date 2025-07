Na Wspólnej, odcinek 4049: Fatalny koniec spotkania Niny z Marzeną. Będzie udawała, że nie pamięta matki byłego chłopaka - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Na Wspólnej" odcinek 4049 - poniedziałek, 14.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

Okrutny zrządzeniem losu w 4049 odcinku "Na Wspólnej" to właśnie Marzena odpowie na poruszający apel Renaty o pomoc dla rannej w wybuchu gazu Zosi! Przybrana córka Dziedziców przejdzie operację, ale będzie potrzebna krew do transfuzji, bo akurat w szpitalu zabraknie grupy krwi dziewczynki. Marzena, nie wiedząc o tym, że Zosia jest jej wnuczką, córką zmarłego Daniela, zgłosi się do szpitala jako dawca krwi dla dziecka. I wtedy wszystko stanie się jasne!

Marzena w 4049 odcinku "Na Wspólnej" rozpozna w Ninie dziewczynę swojego syna Daniela

Przed budynkiem szpitala Marzena w 4049 odcinku "Na Wspólnej" wpadnie na Renatę, Sławka i Ninę, w której od razu rozpozna byłą dziewczynę swojego syna.

- Nina pamiętam cię, chodziłaś do szkoły z moim synem... Byliśmy razem na wycieczce... Nie mów, że nie pamiętasz Daniela? - zapyta wystraszoną matkę Zosi, która uda, że pamięta Marzeny.

Tak Marzena w 4049 odcinku "Na Wspólnej" odkryje, że Zosia jest jej wnuczką

W tym czasie Renata w 4049 odcinku "Na Wspólnej" spuści wzrok, a Sławek odwróci się, żeby Marzena nie zorientowała się, o co w tym wszystkim chodzi, nie połączyła adopcji Zosi z Niną, która wybrała Dziedziców na rodziców swojej córki, a oni zadbali o to, by nastolatka mogła iść do szkoły policyjnej i by coś osiągnęła w życiu.

Spotkanie Marzeny z Niną, Renatą i Sławkiem w 4049 odcinku "Na Wspólnej" będzie miało fatalny finał, bo babcia Zosi i tak pozna prawdę, domyśli się, dlaczego tak nagle Dziedzicowa zerwała z nią kontakty.

Marzena doniesie na Renatę i Sławka na policję, że Nina sprzedała im dziecko

Następnego dnia, w 4050 odcinku "Na Wspólnej", Marzena zjawi się przed domem Renaty i Sławka, czekając na wyjaśnienia w sprawie adopcji jej wnuczki. Babcia Zosi zacznie podejrzewać, że Nina celowo nie powiedziała jej synowi Danielowi o ciąży, chcąc sprzedać dziecko. Zgłosi na policji przestępstwo z udziałem Dziedziców i Niny!