Na Wspólnej, odcinek 4047: Nina przyzna się, kim Marzena jest dla jej córki. Ta rewelacja sparaliżuje Renatę i Sławka

"Na Wspólnej" odcinek 4047 - środa, 9.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

Tej chwili obawiali się najbardziej, ale niestety w 4047 odcinku "Na Wspólnej" do Renaty i Sławka dotrze, że stracą możliwość adoptowania Zosi. Mimo że Nina to właśnie ich wskazała jako najlepszych rodziców dla swojej córki, zrzekła się praw do dziecka, bo uznała, że Dziedzicowie lepiej zajmą się Zosią. Na drodze do adopcji córki Niny stanie małżonkom Marzena, tajemnicza kobieta, którą ostatnio poznała Renata. Dopiero teraz wyjdzie na jaw, że ich spotkanie nie było przypadkiem...

Nina w 4047 odcinku "Na Wspólnej" będzie błagała Renatę, żeby zerwała kontakt z Marzeną

Kiedy Nina dowie się o przyjaźni Renaty z Marzeną, o tym, jak nowa znajoma udziela jej rad dotyczących leczenia znamienia u dziewczynki, powołując się na własne doświadczenie, natychmiast zjawi się u Dziedziców. Błagając, by zerwali kontakt z Marzeną! Powód to biologiczna babcia Zosi, matka jej prawdziwego ojca Daniela, który nie żyje.

Kim jest Marzena? Nina przerwie milczenie i w 4047 odcinku "Na Wspólnej" powie Dziedzicom, że to babcia Zosi

W 4047 odcinku "Na Wspólnej" przerażona Nina przyzna przed Renatą i Sławkiem, że Zosia jest wnuczką Marzeny, że to matka nieżyjącego Daniela. Ta rewelacja wstrząśnie Dziedzicami, którzy zaczną się bać, że przez babcię adopcja nie dojdzie do skutku. Dziedzic każe żonie zerwać kontakt z Marzeną, ale ona go nie posłucha, uważając, że powinni powiedzieć Marzenie prawdę. Ona zaś będzie zaskoczona, że Renata nie może dalej prowadzić jej księgowości oraz że ich znajomość musi się zakończyć.

Tragiczny wybuch gazu w przedszkolu. Zosia zostanie ciężko ranna w 4048 odcinku "Na Wspólnej"

Okrutnym zrządzeniem losu Renata i Sławek będą drżeli o życie Zosi, gdy w 4048 odcinku "Na Wspólnej" córka trafi do szpitala jako jedna z ofiar wybuchu gazu w przedszkolu. To będzie potężny cios dla Dziedziców. Renatę ogarnie strach, że może utracić kolejne dziecko... Co prawda ciężko ranna Zosia przeżyje operację, ale będzie wymagała pilnej transfuzji krwi. Niestety, zabraknie jej grupy.

Marzena w "Na Wspólnej" oskarży Ninę, że chce sprzedać córkę Renacie i Sławkowi

Załamana Renata w 4049 odcinku "Na Wspólnej" nagra emocjonalny apel w internecie z prośbą o ratunek dla Zosi.. Zobaczy go Marzena, która rusza do szpitala, gdzie spotyka rodzinę Dziedziców i Ninę. Rozpozna w niej byłą koleżankę swojego syna, zmarłego Daniela, któremu nie powiedziała o ciąży... Wkrótce potem Marzena zacznie podejrzewać, że Nina chciała sprzedać córkę Dziedzicom i zgłosi sprawę na policję

"Na Wspólnej". Kasia i Darek namieszają w nowych odcinkach? Julia Chatys zdradza szczegóły! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.