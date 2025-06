Nowy Dex w Na Wspólnej! Tak zmieni się brat Karola. Trudno będzie go poznać - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4034 - poniedziałek, 23.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4034 odcinku "Na Wspólnej" wróci dawno niewidziany Dex, którego aż trudno będzie rozpoznać! A to dlatego, że w trakcie swojej nieobecności brat Karola mocno się zmieni! Ale wcale nie z charakteru, który pozostanie bez zmian, gdyż posunie się do kolejnej intrygi, przez co wpakuje Kubę (Kacper Łukasiewicz) w niemałe kłopoty, a z wyglądu!

A to dlatego, że w 4034 odcinku "Na Wspólnej" Wolski pojawi się z zupełnie inną twarzą! Ale spokojnie, gdyż wcale nie zmieni się odgrywający go aktor, którym wciąż będzie Jan Jakubik, ale jego jego wizerunek! A wszystko przez to, że Dex przejdzie taką przemianę, że już w niczym nie będzie przypominał dawnego siebie! A to za sprawą 1 szczegółu!

Tak zmieni się Dex w 4034 odcinku "Na Wspólnej"!

A mianowicie fryzury, gdyż to właśnie ona w 4034 odcinku "Na Wspólnej" zupełnie go odmieni! I choć Dex przyzwyczaił widzów do swoich długich, kręconych i ciemnych włosów, to teraz będą one już historią! A to dlatego, że Wolski pojawi się teraz w zdecydowanie krótszych włosach!

I mimo iż nie zmieni się ich kolor, to różnica w ich długości będą ogromna! A na dodatek znikną charakterystyczne loczki, przez co włosy Dexa w 4034 odcinku "Na Wspólnej" będą bardziej proste! I to sprawi, że brat Karola zmieni się nie do poznania!

Czym będzie spowodowana zmiana Wolskiego w 4034 odcinku "Na Wspólnej"?

Nowego Dexa widzowie zobaczą w 4034 odcinku "Na Wspólnej", ale fani kultowego serialu TVN już teraz mogą to zobaczyć na ZDJĘCIACH w naszej GALERII ZDJĘĆ! Tym bardziej, że różnica będzie tak znacząca, że mogą oni dostać niemałego szoku!

Ale czym tak naprawdę w 4034 odcinku "Na Wspólnej" będzie spowodowana zmiana Dexa? Czy swój wpływ na to będzie mieć jego ukochana Matylda (Katarzyna Dominiak), której Kuba będzie jej szczerze zazdrościł?

A może zmieni się tak na imprezę organizowaną przez agencję modelek, do udania się na którą zachęci też Brzozowskiego? Tym bardziej, że właśnie tam załatwi mu nową dziewczynę Sylwię (Małgorzata Polak), której jednak trochę nakłamie na jego temat! A może zmieni się z zupełnie innego powodu? Przekonamy się niebawem!

Na Wspólnej. Wstrząs w życiu Kasi Żbik! Wróci uczeń, który sprowadził na nią problemy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.