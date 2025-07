Na Wspólnej, odcinek 4046: Koszmar Danki w areszcie! Współwięźniarki zgotują jej ostre powitanie. Spędzi w celi wiele lat? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4046 - wtorek, 8.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

Aresztowanie Danki na lotnisku w 4043 odcinku "Na Wspólnej" to początek koszmaru Zimińskiej wrobionej w przemyt narkotyków, niesłusznie oskarżonej o to, że próbowała wywieźć z Polski do Rzymu pluszowego misia wypchanego narkotykami. Ponieważ tajemnicza kobieta, która dała jej na lotnisku feralnego pluszaka, zniknie, trudno będzie udowodnić niewinność Danusi. Jej obrony podejmie się Mariusz Czerski, partner Oli (Marta Wierzbicka), ale cała rodzina, z Markiem (Grzegorz Gzyl) na czele, włączy się w walkę o uwolnienie Danki zza krat.

Czy Danka za przemyt narkotyków trafi na wiele lat do więzienia?

Niestety w 4045 odcinku "Na Wspólnej" Danusia usłyszy poważne zarzuty - przemytu narkotyków i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Będzie jej za to groziło 15 lat w więzieniu! Czerski natychmiast się odwoła, spróbuje udowodnić, że zabawka z narkotykami nie należała do niej, ale to nic nie da. W żadnej sposób Mariusz nie wykaże, że Danka jest niewinna! Widmo długiej odsiadki stanie się coraz bardziej realne.

Danusia nie wyjdzie za kaucją w 4046 odcinku "Na Wspólnej"

Dopiero w 4046 odcinku "Na Wspólnej" Danka dowie się, ile lat więzienia jej grozi. Chociaż Mariusz złoży wniosek o wypuszczenie jej za kaucją, to nie przyniesie Zimińskiej ulgi. Załamany Marek, nie mogąc pogodzić się z niesprawiedliwością, wybucha gniewem wobec śledczego. Na czas wyjaśnienia sprawy Danusia trafi do aresztu śledczego. I tak czeka ją prawdziwy horror!

Tak okrutne więźniarki przywitają Dankę w celi w 4046 odcinku "Na Wspólnej"

Po przekroczeniu progu więziennej celi w 4046 odcinku "Na Wspólnej" Danka pozna współwięźniarki i szybko przekona się, jak okrutne i nieobliczalne kryminalistki los postawił na jej drodze. Zdruzgotana Zimińska z trudem powstrzyma łzy, gdy nowe "koleżanki" zaczną z niej drwić, obrażać ją, nazywać przemytniczką! To będzie trudny czas dla Danusi, która nie będzie wiedziała, jak przetrwa w areszcie.

Cień nadziei na to, że waleczna Danka poradzi sobie za kratami pojawi się w 4047 odcinku "Na Wspólnej". Postanowi się na czymś skupić, więc pomoże jednej ze współwięźniarek napisać pismo odwoławcze, by odzyskała wolność. Czy dzięki temu kryminalistki spojrzą na Zimińską przychylniejszym okiem? To się wyjaśni w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej", bo koszmar Danki trochę potrwa...