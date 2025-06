Na Wspólnej, odcinek 4045: Mariusz nie zdoła wybronić niewinnej Danki! Pójdzie siedzieć na długie lata? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4045 - poniedziałek, 7.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4045 odcinku "Na Wspólnej" Marek (Grzegorz Gzyl) kompletnie się załamie, gdy nie będzie mógł odwiedzić w areszcie swojej żony, którą zatrzymają i będą prowadzić w kajdankach do radiowozu na jego oczach! Zdradzamy, że Danka zostanie podejrzana o przemyt narkotyków i udział w zorganizowanej grupie przestępczej tuż po tym, jak funkcjonariusze straży granicznej z psem tropiącym na czele znajdą przy niej narkotyki w zabawce, o przypilnowanie której poprosi ją tajemnicza kobieta z dzieckiem, która na ich widok zniknie i już nie wróci!

Tym bardziej, że w przeciwieństwie do Zimińskiej doskonale będzie wiedzieć, co jest w środku, dlatego postanowi ją w to wrobić. Szczególnie, że w miejscu przekazania misia nie będzie monitoringu, przez co dyrektorka szkoły nie będzie miała jak się wybronić, gdyż na słowo nikt nie uwierzy ani jej, ani Teresie (Izabela Dąbrowska), której na dodatek jeszcze przy tym nie będzie. I przez to Danka znajdzie się w podbramkowej sytuacji i w 4045 odcinku "Na Wspólnej" wyląduje na dołku!

Mariusz nie ocali Danki przed aresztem w 4045 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale w 4045 odcinku "Na Wspólnej" nie tylko jej mąż, ale i córka nie będą mogli jej odwiedzić. A co gorsza, z racji więzów rodzinnych Ola nie będzie mogła reprezentować swojej matki. Dlatego jej obroną zajmie się Mariusz, dodatkowo podbudowany ostatnim zwycięstwem nad Alanem (Jakub Wiszniewski)! Jednak w tej sprawie wcale nie pójdzie mu tak dobrze!

Oczywiście, w 4045 odcinku "Na Wspólnej" Mariusz natychmiast zacznie odwoływać się od decyzji śledczych i za wszelką cenę spróbuje udowodnić, że zabawka z narkotykami nie należała do jego przyszłej teściowej, ale niestety niewiele tym wskóra, gdyż dowody będą świadczyć o czymś zupełnie innym. I w efekcie Zimińska wyląduje w celi!

Zimińska kompletnie się załamie w 4046 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak w 4045 odcinku "Na Wspólnej" Czerski tak łatwo się nie podda i już kolejnego dnia zjawi się u swojej klientki i wyzna, że będzie walczył o to, aby mogła wyjść z aresztu za kaucją, ale tym wcale nie pocieszy Danki! Tym bardziej, gdy Zimińska dowie się, że może jej grozić aż 15 lat za kratami za coś, czego nie zrobiła, co dobije już nie tylko Marka, który z poczucia niesprawiedliwości aż napadnie na śledczego, ale i samą jego żonę.

A zwłaszcza, gdy w 4046 odcinku "Na Wspólnej" wyląduje w celi z takimi towarzyszkami, które urządzą jej tak nieprzyjemne powitanie, że Danka już kompletnie się załamie, gdyż przeżyje tam prawdziwe piekło! I aż nie będzie mogła sobie wyobrazić tego, że tak może być jeszcze przez kolejnych kilka lat, skoro już 1 dzień będzie tak dramatyczny...

