Na Wspólnej, odcinek 4041: Ten sekret połączy Kubę i Smolnego! Nie przyzna się matce, co zrobił - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4041 - poniedziałek, 30.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4041 odcinku "Na Wspólnej" Smolny będzie wiedział, że to działania Kuby doprowadziły do jego aresztowania. Jak informowaliśmy, Krzysztof z Arturem zaczną się podejrzanie zachowywać, co zwróci uwagę policji. Wyjdzie na jaw, że naczelni są pod wpływem podejrzanych substancji. Tylko jak to możliwe, że ciastka z dziwnym dodatkiem znajdują się w redakcji? Smolny szybko pozna sprawcę całego zamieszania.

Kuba wpędzi Smolnego w kłopoty. On tego tak nie zostawi w 4041 odcinku "Na Wspólnej"!

Dopiero w 4041 odcinku "Na Wspólnej" zdenerwowany Smolny wpadnie bez zapowiedzi do studenckiego mieszkania przybranego syna. Kuba nie będzie spodziewał się, że ojczym rozkręci aferę o ciastka. To faktycznie młody Brzozowski przyniesie do redakcji przysmak i nie przewidzi, że naczelni dobiorą się do słodyczy, jedząc je i jednocześnie nie zdając sobie sprawy, z czym są w środku! To nie miało tak się potoczyć...

Wspólny sekret Kuby i Smolnego. Basia nie dowie się prawdy?

Nieco zdezorientowany i wystraszony całą sytuacją Kuba zacznie się tłumaczyć i wykręcać w 4041 odcinku "Na Wspólnej". To nie uspokoi wściekłego Smolnego. Przecież aresztowanie spowoduje wizerunkowe straty redakcji. Mało tego, Prezes będzie wściekły, a współpracownicy zdziwieni. Do siedziby wpadną funkcjonariusze z psami tropiącymi, a cała afera zbiegnie się w czasie z przeciekiem informacji do konkurencji.

Kuba poprosi ojczyma tylko o jedno. Brzozowski za nic nie chce, by prawda o ciastkach trafiła do wiedzy Basi (Grażyna Wolszczak). Matka ma się nie dowiedzieć o podejrzanych działaniach syna, które doprowadzą do katastrofy i śledztwa w redakcji. Czy Smolny przystanie na taką prośbę? To jeszcze nie koniec kłopotów.

