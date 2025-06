Na Wspólnej, odcinek 4040: Szokująca decyzja Michała po odnalezieniu Klaudii. To koniec takich akcji z kobietami - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4040 - czwartek, 26.06.2025, o godz. 20.55 w TVN

W 4040 odcinku "Na Wspólnej" padnie poważna decyzja Michała. Wszystko przez nieudane próby odnalezienia miłości i napiętrzające się kłopoty z kobietami. Chociaż Brzozowski miał różne przeboje, szalona akcja z kłamstwami Klaudii przeleje czarę goryczy. Ta kobieta doprowadzi go na skraj wytrzymałości. Co prawda, oszustka sama spostrzegła, że kłamstwa idą za daleko i zniknęła, ale Michał zrobi wszystko, by ją odnaleźć. I to faktycznie się uda, a potem padnie ważna deklaracja.

Michał odnajdzie Klaudię, co popchnie go do ważnej decyzji

Brygida (Maja Wolska) z Igą (Lidia Sadowa) wyczuły nieszczerość Klaudii, która oszukiwała mężczyzn. Udawała, że nie widzi i tak brała na litość. Nie tylko Brzozowskiego, bo śledztwo wykaże, że pewien mężczyzna przed Michałem też dał się nabrać i oddawał "ukochanej" pieniądze. Chociaż w kierunku Michała padały ostrzeżenia, on wiedział lepiej...

Jak informowaliśmy, w 4039 odcinku "Na Wspólnej" Michał odnajdzie Klaudię. Staną ze sobą twarzą w twarz, a kobieta nie będzie w stanie dalej udawać. Przyzna się do udawania niepełnosprawności dla korzyści, ale stwierdzi także, że naprawdę się w Michale zakochała... Tu jednak nie będzie szczęśliwego zakończenia, ponieważ poruszony Brzozowski wsiądzie w samochód i spowoduje stłuczkę! W nerwach nie zauważy, że w aucie ukryła się Brygida, która postanowi "trzymać rękę na pulsie".

Koniec z podbojami miłosnymi Michała

Chociaż wątki szukania miłości przez Brzozowskiego dostarczają widzom wiele wrażeń, wszystko wskazuje na to, że ten bohater ma serdecznie dość! W 4040 odcinku "Na Wspólnej" padnie śmiała deklaracja, że kończy z tak intensywnymi poszukiwaniami, spotkaniami z kobietami i próbami stworzenia związku, czasem nawet na siłę...

W tym momencie Brygida przeraz się, że przyjaciel aż tak mocno się poddaje. Powie mu wreszcie, co czuje!