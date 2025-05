Na Wspólnej, odcinek 4032: Mikołaj znów zostanie ojcem! Zyska syna, ale straci chorego Edwarda? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4032 - środa, 18.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4032 odcinku "Na Wspólnej" Mikołaj będzie czuwał w szpitalu, w którym wyląduje nie tylko jego chory na serce ojciec, który wyląduje tam z powodu nieleczonej cukrzycy, ale także i jego rodząca żona Marta! Leśniewski nie zdąży już wrócić do mieszkania, gdy Stefanek (Gabriel Pakieser) zaalarmuje go, że właśnie rozpoczął się poród jego żony i poczeka na nią na miejscu. Tym bardziej, że opiekę nad nią na szczęście przejmie Kamil (Kazimierz Mazur), dzięki czemu nieobecny Mikołaj nie będzie mógł wymarzyć sobie lepszego zastępstwa!

W 4032 odcinku "Na Wspólnej" rodząca Marta wyląduje w szpitalu, gdzie Mikołaj przywita na świecie swojego kolejnego synka! A to dlatego, że w tym przypadku wszystko skończy się dobrze, dzięki czemu Leśniewscy znów zostaną rodzicami! Tyle tylko, że już swojego wspólnego dziecka, gdyż przecież Stefanek nie będzie synem Marty, tak samo jak Ksawery (Adam Tomaszewski) Mikołaja. Ale teraz doczekają się wspólnego potomka i to także chłopaka!

Mikołaj wykorzysta swojego syna, aby zachęcić chorego Edwarda do walki w 4032 odcinku "Na Wspólnej"!

I z tego powodu w 4032 odcinku "Na Wspólnej" Mikołaj będzie przeszczęśliwy! Leśniewski dumnie chwyci na ręce swojego synka i od razu zrobi sobie z nim zdjęcie, które od razu prześle także i do swojego chorego ojca! Syn chorego na serce i cierpiącego na cukrzycę Edwarda będzie chciał w ten sposób zmotywować swojego rodzica do walki! Ale czy to mu się uda?

Niestety nie w pierwszej chwili, gdyż w 4032 odcinku "Na Wspólnej" chory Edward będzie chciał wypisać się z oddziału Kamila! A wszystko przez to, że nie będzie miał wykupionego ubezpieczenia, a sam będzie tonął w długach, przez co nie będzie go stać na leczenie! Tyle tylko, że bez niego będzie mógł umrzeć, co Hoffer da mu jasno do zrozumienia!

Czy Leśniewski zdoła uratować swojego ojca w 4032 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4032 odcinku "Na Wspólnej" Kamil zacznie namawiać chorego Edwarda, aby powiedział swojemu synowi prawdę. Tym bardziej, że przecież będzie miał dla kogo żyć, gdyż dopiero co na świecie pojawi się jego kolejny wnuk, u boku którego teraz będzie mógł być od samego początku!

Ale czy to w 4032 odcinku "Na Wspólnej" podziała na ojca Mikołaja? Czy Edward w końcu powie mu o swojej złej sytuacji finansowej? Czy Leśniewski opłaci jego leczenie? Tego dowiemy się już niebawem!