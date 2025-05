Na Wspólnej, odcinek 4025: Ula i Dorota zabiją człowieka! Agier weźmie winę na siebie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4025 - poniedziałek, 9.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4025 odcinku "Na Wspólnej" pod nieobecność Łucji (Magdalena Kaczmarek) i Kamila dojdzie do tragedii! I choć para będzie to przeczuwać, to jednak zostawi nie do końca sprawą Krystynę pod opieką Uli, gdy Agierowa zapewni ich, że wszystko będzie dobrze. Ale niestety tak się nie stanie, ale nie za sprawą pani profesor tylko właśnie córki Hoffera!

A to dlatego, że Hofferówna postanowi nieco zaszaleć ze swoją koleżanką Dorotą, z którą wybierze się na imprezę do dopiero co poznanego chłopaka. I choć Ula zrezygnuje z jego towarzystwa, gdyż mężczyzna od razu jej się nie spodoba, to jednak Milewicz postanowi zostać, na co jej koleżanka się zgodzi pod warunkiem, że ta będzie jej się meldować! Ale niestety Dorota przez całą noc się nie odezwie, w związku z czym w 4025 odcinku "Na Wspólnej" zaniepokojona i przerażona Ula razem z Krystyną ruszą jej na pomoc!

Agier uratuje Ulę i Dorotę w 4025 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4025 odcinku "Na Wspólnej" Ula i Krystyna odnajdą Dorotę w domu chłopaka, w którym wcześniej zostawiła ją córka Kamila! I niezwłocznie zdecydują się do niego wkroczyć, gdy usłyszą rozpaczliwe wołanie o pomoc Milewicz. Tyle tylko, że nieznajomy, będący pod wpływem narkotyków od razu je zaatakuje! I wówczas do pomocy im wkroczy Dorota!

W 4025 odcinku "Na Wspólnej" Hofferówna i Milewicz odepchną chłopaka, który rzuci się na Ulę i to tak mocno, że ten uderzy się w głowę, po czym upadnie na ziemię, straci przytomność i zaleje się krwią! Wówczas dziewczyny doznają szoku, ale Agierowa zachowa zimą krew i pójdzie zobaczyć, czy chłopak żyje.

Kobiety natychmiast zadzwonią także po karetkę i policję, gdyż na miejscu będą i narkotyki, które przecież nie będą do nich należeć. Ratownicy zabiorą chłopaka, a spanikowane dziewczyny zostaną przesłuchane przez policję, gdzie całą winę za zaistniałą sytuację, aby je ratować, weźmie na siebie Krystyna!

Hofferówna zacznie mieć wyrzuty sumienia w 4026 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że już w 4026 odcinku "Na Wspólnej" Ula zacznie mieć z tego powodu straszliwe wyrzuty sumienia. Tym bardziej, iż będzie jej przykro, że wspólnie z Dorotą zrobiły chłopakowi krzywdę. I to do tego stopnia, że postanowi nawet powiedzieć policji prawdę, ale Krystyna jej zakaże, gdyż przecież wszystkie już złożą zeznania, które teraz policja mogłaby uznać za fałszywe, co tylko dodatkowo by im zaszkodziło.

Ale to w 4026 odcinku "Na Wspólnej" i tak nie będzie końcem dramatu Uli, gdyż po ich powrocie z komendy w domu zastaną już także Łucję z Kamilem, który od razu będzie chciał wiedzieć, co zaszło pod ich nieobecność. I oczywiście jemu córka powie prawdę, choć to, że złożyła fałszywe zeznania wcale mu się nie spodoba!

Krystyna odpowie za śmierć chłopaka w 4027 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, gdy w 4027 odcinku "Na Wspólnej" dowie się, że narkoman z urazem głowy zmarł, gdyż wówczas zda sobie sprawę, że do jego śmierci przyczyniła się jego córka i jej koleżanka! Mimo iż przyzna się za nie do tego Krystyna, której przyjdzie za to odpowiedzieć, gdyż nie zmieni swoich zeznań. Szczególnie, gdy okaże się, że ranny chłopak niczego nie pamiętał.

I choć w 4028 odcinku "Na Wspólnej" Hoffer i tak będzie zdania, że jego córka powinna powiedzieć policji prawdę, to Agier obierze inną strategię, licząc w tej sprawie na pomoc Boga!