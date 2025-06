Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 4025: Renata i Sławek stracą córkę Zosię? Desperacki w sprawie adopcji! - ZDJĘCIA

W 4025 odcinku "Na Wspólnej" adopcja Zosi (Julia Horyń) stanie pod znakiem zapytania. Czy to oznacza, że Renata (Marta Jankowska) i Sławek (Mariusz Słupiński) nie adoptują córki Niny (Lilianna Jakubowska), którą pokochali jak własne dziecko? Podczas nagłej kontroli w domu Dziedziców urzędniczka (Katarzyna Dworak) zauważy leki psychotropowe Sławka w zasięgu Zosi. To wystarczy, by w 4025 odcinku "Na Wspólnej" spełnił się czarny sen Renaty i Sławka. W desperacji zaczną rozważać kolejny krok, który zapobiegnie utracie prawa do adopcji! Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.