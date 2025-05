Na Wspólnej, odcinek 4018: Tajemniczy Juliusz wkroczy do życia Szulców! Nie bez przyczyny pojawi się po śmierci ojca Wojtka - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4018 - wtorek, 27.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4018 odcinku "Na Wspólnej" do życia Szulców wkroczy tajemniczy Juliusz! Zdradzamy, że po raz pierwszy pojawi się on tuż po pogrzebie ojca Wojtka w 4013 odcinku, gdy zapuka do drzwi dawnego mieszkania Żanety i jej męża. Tyle tylko, że małżonkowie już zdołają przenieść się do swojego nowego gniazdka, które uda im się zakupić już od właściwego właściciela Władysława (Mariusz Daszczyński), gdy odzyskają zaliczkę, wpłaconą wcześniej na konto oszusta!

A następnie już w 4014 odcinku "Na Wspólnej" ten sam mężczyzna uratuje Wojtka przed nieuczciwym instruktorem, który będzie chciał zrzucić na niego całą winę za stłuczkę ich kursantów. Ale na szczęście Juliusz nagra całe zdarzenie i wówczas nie będzie już żadnych wątpliwości, że to nie jego podopieczny za nią odpowiada! Oczywiście, starszy pan doręczy Szulcowi to nagranie i w ten sposób panowie w końcu się spotkają!

Wojtek nabierze podejrzeń wobec Juliusza w 4018 odcinku "Na Wspólnej"!

I już w 4018 odcinku "Na Wspólnej" Juliusz zacznie szukać kontaktu z Wojtkiem. Wujek ogromnie zapragnie spotkać się z rodziną, czym od razu zaintryguje nie tylko jego, ale także i Żanetę, jak i ich dzieci, Ludwiczka (Gustaw Marczak) z Manią (Zuzanna Kaszuba), ale matkę Szulca już nie! Sabina nie podzieli entuzjazmu najbliższych i w ogóle nie będzie chciała nic słyszeć na temat brata swojego męża, ale ten i tak pojawi się u nich z kwiatami w 4018 odcinku "Na Wspólnej"!

I choć Juliusz będzie zachowywał się bardzo przyjaźnie, to jednak w trakcie spotkania i Wojtek stanie się wobec niego podejrzliwy. I to nie tylko ze względu na swoją matkę, ale również fakt, że wujek będzie nosił inne nazwisko niż reszta jego rodziny!

Sabina ostrzeże Szulców prze Juliuszem w 4019 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale Juliusz tak łatwo nie odpuści i w 4019 odcinku "Na Wspólnej" zrobi wszystko, aby po latach zagranicznych wojaży, zbliżyć się do swojej rodziny. I do swojego celu postanowi wykorzystać Żanetę, która nie podzieli wątpliwości Wojtka. Tyle tylko, że Szulcowa zdecyduje się być lojalna wobec męża i nie działać za jego plecami.

Jednak uzna, że powinien on porozmawiać na ten temat z matką, co on zdecyduje się zrobić. I wówczas dozna jeszcze większego szoku, gdyż Sabina każe mu się trzymać z daleka od Juliusza! Ale co takiego zrobi brat jej zmarłego męża, że w 4019 odcinku "Na Wspólnej" wdowa po nim będzie mieć do niego taki stosunek? Tego dowiemy się już niebawem!

