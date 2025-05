Na Wspólnej, odcinek 4017: Renata i Sławek nie zostaną rodzicami Zosi? Iga i Robert zniszczą jego wizerunek przed urzędniczką - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4017 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4017 odcinku "Na Wspólnej" śledztwo Tadeusiaka w sprawie mafii narkotykowej będzie mieć tragiczny finał! I to nie tylko dla niego samego, gdyż policjant wróci do swojego nałogu alkoholowego, ale także i dla innych, bo Robert powoli zacznie tracić kontakt ze światem, a przez to będzie zaniedbywać nie tylko swoich najbliższych czy kolegów, ale także i pracę.

A to dlatego, że już w 4017 odcinku "Na Wspólnej" zapomni, że ma zastąpić Sławka na dyżurze, na którym w ogóle się nie pojawi! Pijany Robert zostanie w domu, z kolei Dziedzic wraz z żoną wybiorą się na rozmowę adopcyjną w sprawie córki Niny, Zosi, która niestety nie skończy się dobrze!

Telefony od Igi zakłócą spotkanie Renaty i Sławka z urzędniczką w 4017 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 4017 odcinku "Na Wspólnej" w jej trakcie do Sławka bez przerwy zacznie wydzwaniać Iga! A to dlatego, że ani on, ani Robert nie pojawią się w pracy, przez co ona nie będzie miała, kogo zabrać na ważną akcję. I w efekcie skończy z niedoświadczonymi funkcjonariuszami, przez co wszystko zakończy się jedną wielką katastrofą. I to nie tylko dla Igi czy policji, ale także i Dziedzica!

Z tego względu, że ciągłe telefony od Igi w 4017 odcinku "Na Wspólnej" zniszczą wizerunek Sławka w oczach urzędniczki! I przez to adopcja przez niego i jego żonę Zosi stanie pod dużym znakiem zapytania, co oczywiście będzie dla małżonków bardzo bolesne, gdyż bardzo długo będą się starali i wiele poświęcą, aby zostać prawnymi opiekunami córeczki Niny. A tak w 1 chwili będą mogli to wszystko zaprzepaścić i to nie ze swojej winy...

Kraszewska i Dziedzic stracą szansę na adopcję Zosi w 4018 odcinku "Na Wspólnej"?

I o to w 4018 odcinku "Na Wspólnej" Sławek będzie miał ogromne pretensje do Roberta, ale Tadeusiak wymyśli sobie wymówkę. Kolega okłamie go, że w tym czasie pracował nad swoją sprawą w terenie, przez co nie mógł zjawić się w pracy. Choć w rzeczywistości o niej zapomni! I to będzie i dla Kai (Alicja Kalinowska) trochę słabą wymówką, ale ostatecznie policjantowi uda się ją przekonać.

A jak w 4018 odcinku "Na Wspólnej" będzie z Dziedzicem? I przede wszystkim, czy Renacie i Sławkowi jednak uda się zostać upragnionymi rodzicami adopcyjnymi Zosi? A może koledzy policjanta pozbawią go tego już na dobre? Tego dowiemy się już niebawem! Ale już możemy zdradzić 1, że tak łatwo się nie poddadzą i postanowią nawet poszukać wsparcia u prawnika, na którego wybiorą sobie Zakościelnego (Dariusz Niebudek). Jednak wtedy do akcji niestety znów wkroczą policjanci...