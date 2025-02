Na Wspólnej, odcinek 3955: Monika i Damian zaczną martwić się o Kajtka! Po wypadku zacznie się dziwnie zachowywać - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3951: To Kajtek potrąci Hanię! Syn Cieślików doprowadzi do przerażającego wypadku - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3955 - poniedziałek, 3.02.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3955 odcinku „Na Wspólnej” wciąż nie umilkną echa po wypadku Hani i to nawet u Cieślików. Tym bardziej, że wciąż nie uda się odnaleźć sprawcy potrącenia adoptowanej córki Elizy (Katarzyna Chorzępa) i Jarka (Wojciech Rotowski), w poszukiwania którego włączą się także Monika z Damianem. Zupełnie nieświadomi tego, że jest nim ich własny syn! I choć dręczony wyrzutami sumienia i poczuciem winy Kajtek w 3955 odcinku „Na Wspólnej” będzie nawet gotowy się przyznać, to słysząc słowa matki ostatecznie z tego zrezygnuje!

- Kim trzeba być, żeby potrącić małe dziecko, nie pomóc tylko uciec – zacznie zastanawiać się Monika.

- Może to też był ktoś bardzo młody. Przestraszył się i uciekł – uzna Damian, na co zdecyduje się wkroczyć Kajtek, ale po słowach matki jednak się wycofa - A co ty go jeszcze tłumaczysz?!

Cieślikowie zauważą dziwne zachowanie syna w 3955 odcinku „Na Wspólnej”!

Szczególnie, że wtedy w 3955 odcinku „Na Wspólnej” Monika tak się nakręci, że aż przerazi Kajtka, co nie ujdzie z kolei uwadze Damiana. I wówczas zaniepokojony Cieślik od razu zwróci się do syna, czym przerazi także i Monikę, która zacznie nawet podejrzewać u syna chorobę. Jednak prawda będzie zupełnie inna, ale chłopak nie będzie miał odwagi, aby się do tego przyznać swoim rodzicom!

- Kajtek! Ty się dobrze czujesz? - spyta Damian.

- Co ci jest? - dopyta Monika, po czym podejdzie do syna, aby sprawdzić, czy nie ma temperatury – Pokaż!

Ale w tym momencie w 3955 odcinku „Na Wspólnej” Kajtek się jej wyrwie i ucieknie. I wówczas dopiero Cieślikowie nie będą wiedzieli, co mają myśleć!

- Przepraszam – wydusi z siebie Kajtek, po czym zniknie.

Kajtek w końcu wpadnie w 3956 odcinku „Na Wspólnej”!

Jednak wyrzuty sumienia w 3955 odcinku „Na Wspólnej” nie pozwolą młodemu Cieślikowi dalej normalnie funkcjonować. Do tego stopnia, że w końcu naprawdę postanowi się przyznać, ale i tym razem zabraknie mu ku temu odwagi! A to dlatego, że przypadkiem natknie się na Juniora (Jan Leśniewski), który opowie mu, co zrobiłby z bandytą, co tak potraktował jego siostrę. I po tych słowach Kajtek aż zblednie i ze wszystkiego zrezygnuje.

Ale w 3955 odcinku „Na Wspólnej” nie zdoła tego ukrywać w nieskończoność! A wszystko przez to, że do Bruna (Dawid Czupryński) w końcu dotrze filmik z wypadku Hani, na którym rozpozna go były kochanek jego matki! I wówczas chłopak w końcu mu się do tego przyzna i obieca wyjaśnić sytuację. I w tym celu wreszcie zjawi się z rodzicami u Bergów, gdzie przeprosi ich adoptowaną córkę i wręczy jej prezent w ramach rekompensaty!