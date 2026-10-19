Na Wspólnej, 4300-4303. Próba zabójstwa w nowych odcinkach i dramat Weroniki

Emocje w "Na Wspólnej" sięgają zenitu. Zbliżające się epizody przyniosą szokujące informacje dla Romana, który odkryje mroczną przeszłość nowej koleżanki Zięby – okazuje się, że kobieta zabiła swojego męża w celu przejęcia jego majątku. Z kolei Ewelina zdecyduje się na powrót do Kalskiego, a ten zacznie grozić Weronice śmiercią, próbując ją zastraszyć. Cieślikowie będą musieli zmierzyć się z niepokojącą prawdą o szantażowaniu ich sąsiadki. Problemy nie ominą również Marty. Szczegółowe opisy wydarzeń z odcinków 4300, 4301, 4302 i 4303 znajdują się w poniższych streszczeniach.

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"Na Wspólnej" odc. 4300 – Ewelina wraca do męża

Weronika jest pełna obaw po tym, jak Greg brutalnie daje jej do zrozumienia, że zrobi wszystko, by odzyskać córkę. Tymczasem Jagoda dowiaduje się od matki o jej rzekomym romansie, a Ewelina obiecuje naprawić błędy. Niedługo potem Kalska ulega namowom męża i wraca do niego, przekonana o swojej bezsilności. Z kolei Zięba i Monika próbują odnaleźć załamanego Bogdana, który po powrocie od rodziny ze Szwajcarii topi smutki w alkoholu z powodu rozstania. W barze na Wspólnej pojawia się nieznajomy, który oskarża wspólniczkę Włodka, Dorotę Zakrzewską, o kradzież i morderstwo męża! Ula przygotowuje się do poprawki z histologii, korzystając z pomocy życzliwego wykładowcy Wysockiego. Kamil stara się stworzyć romantyczną atmosferę dla Łucji, organizując czas wolny bez dzieci.

Zaskakujące wieści dla Romana w odc. 4301 "Na Wspólnej"

Sprawa włamania do sąsiadki Cieślików zostaje zamknięta, a starsza pani traci cenne pamiątki rodzinne. Kajtek, wracając ze szkoły, zauważa agresywnego mężczyznę włamującego się do mieszkania Janiny. Chwilę później chłopak odnajduje nieprzytomną sąsiadkę. Weronika jest zszokowana powrotem Eweliny do Kalskiego i jedzie do szpitala, by dowiedzieć się, że Kalska dobrowolnie opuściła placówkę. Roztocka nie daje za wygraną i zjawia się u Kalskich. Zięba nadal ufa Dorocie, mimo ostrzeżeń Romana o jej rzekomym morderstwie i kradzieży majątku. Roman, obserwując jak Włodek daje pieniądze Elenie, jest przekonany, że Zięba został oszukany przez Dorotę.

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Kalski zastrasza Weronikę w "Na Wspólnej" odc. 4302

Lew spotyka Kalskiego w szpitalu, co wywołuje u niego frustrację z powodu jego powrotu do pracy. Roztocka błaga Ewelinę, by uciekała od brutalnego męża, ale Greg interweniuje, używając siły i grożąc Weronice śmiercią. Judyta cieszy się z zatwierdzenia jej programu telewizyjnego po kolejnej nocy z Fabianem. Jednak Krawiec odkrywa w jej telefonie powiadomienie o leczeniu białaczki u synka i informuje szefa, że Bradecka nie podoła nowym obowiązkom, proponując siebie i Martę na prowadzących. Kajtek martwi się o sąsiadkę, którą szantażuje "czyściciel" mieszkań, ale dotrzymuje obietnicy milczenia. Monika jest świadkiem, jak Janina odprawia mężczyznę chcącego kupić połowę jej mieszkania za bezcen.

Problemy w szkole i intrygi w odc. 4303 serialu "Na Wspólnej"

Marta zostaje wplątana w aferę wywołaną przez Fabiana. Baliszewski oferuje jej prowadzenie programu Judyty, co Bradecka odbiera jako intrygę Marty. Fabian ujawnia plotki o rzekomych kontaktach syna Leśniewskich z pedofilem. Marta jest przerażona, zwłaszcza gdy dowiaduje się o zniknięciu Stefka ze szkoły. Lew traci szansę na pokazową operację, którą przygotowywał, gdy dyrektorka szpitala przyznaje ją komuś innemu. Kluskowie zmagają się z kolejnym kryzysem – Brygida próbuje powstrzymać teściową przed udziałem w reality show, ale Milena stawia na swoim, a mąż otwiera bar z alkoholem wbrew jej wcześniejszym sprzeciwom.

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