Na Wspólnej, odcinek 4306: Igor zostawi Ankę dla Wioli! On zajmie miejsce Nowaka - ZDJĘCIA

Igor przy Wioli kompletnie zapomni o Ance w 4306 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4306 odcinku "Na Wspólnej" Anka będzie mieć żal do Igora o to, że o niej zapomni! Wszystko przez to, że Nowak wcale nie przyjedzie po swoją ukochaną i nie odbierze jej z pracy tak jak będzie miał to zrobić. A to dlatego, że w trakcie odbierania Julki (Maja Oświecińska) ze szpitala, skontaktuje się z nim przerażona Wiola. Oczywiście, Nowak od razu ruszy jej na pomoc, a przy tym kompletnie zapomni o swojej partnerce.

Na szczęście, w 4306 odcinku "Na Wspólnej" ukochana Igora nie zostanie całkiem na lodzie, bo z pracy zamiast Nowaka, odwiezie ją wydawca płyty, Kazik. Ale to wystarczy, aby partnerka dziennikarza się na niego pogniewała. Zwłaszcza, że nie przestanie się on skupiać na Wioli!

Nowak znów wybierze Brzozowską w 4306 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że jeszcze w 4306 odcinku "Na Wspólnej" Nowak poleci do Brzozowskiej, gdy dowie się, że ta chce wycofać zeznania przeciwko Anastazji, która na oczach jego i Julki potrąciła ją na wieść o odwyku. I choć w pierwszej chwili Wiola doniesie na córkę policji, to jednak po przemyśleniu zechce się wycofać.

Ale Igor w 4306 odcinku "Na Wspólnej" jej na to nie pozwoli! Tym bardziej, iż uzna, że więzienie to już jedyny ratunek dla uzależnionej od narkotyków Anastazji, która nie będzie chciała leczyć w ośrodku zamkniętym. Zwłaszcza, że jej matce nie uda się jej do tego zmusić, tak jak jemu Julkę.

Związek Anki i Igora już nie przetrwa w 4306 odcinku "Na Wspólnej"?

Jaką cenę w 4306 odcinku "Na Wspólnej" za swoją pomoc Wioli zapłaci Igor? Czy przepłaci to swoim związkiem z Anką? Szczególnie, gdy i obok niej będzie kręcił się Kazik. Czy relacja Igora i Anki się rozpadnie?

A może w 4306 odcinku "Na Wspólnej" uda się jej przetrwać? Tym bardziej, że przecież nie dojdzie do zdrady. Czy para zdoła sobie to wyjaśnić, skoro przetrwała już większe kryzysy? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 4306 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4306 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 4 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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