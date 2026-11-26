W nadchodzących odcinkach serialu "Na Wspólnej" Ula wyzna ojcu prawdę o gwałcie dokonanym przez wykładowcę Wysockiego, a następnie upubliczni sprawę. W walce o sprawiedliwość wesprze ją Dex, podczas gdy Piotrowi po interwencji rzecznika dyscyplinarnego grozi utrata pracy w policji. Równolegle Lew Nalepa po chwilowej utracie wzroku w trakcie operacji zmierzy się z podsycanymi przez męża Oriany plotkami o piciu alkoholu w pracy, Daria nieświadomie zbliży się do Piotra, Milena popadnie w konflikt z matką Brygidy, a Elena otrzyma niespodziewane wsparcie od Darka Żbika.

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"Na Wspólnej" odcinek 4320. Emisja 30 listopada

Ula przystępuje dziś do poprawki z histologii i przeżywa szok, widząc na egzaminie Wysockiego, przeciwko któremu wysunęła zarzuty o gwałt. Uczelnia deleguje na miejsce jedynie obserwatorkę, a ta nie reaguje na wyraźną zemstę egzaminatora na studentce. Roztrzęsiona Hofferówna wraca do domu i z płaczem wyznaje ojcu, co zrobił jej wykładowca.

W tym samym czasie Sławek, Iga oraz Piotr namierzają kolejnych podejrzanych w śledztwie dotyczącym siatki pedofilskiej. Na komendzie zjawia się rzecznik dyscyplinarny, który bada sprawę pobicia aresztowanego przez Piotra w trakcie przesłuchania. Jako pierwszy zeznaje Sławek, twardo utrzymując, że podejrzany sam się przewrócił. Po służbie przed budynkiem komendy czekający na córkę Dziedzic widzi, jak Daria wchodzi bezpośrednio pod koła auta Piotra, który właśnie wjeżdża na parking.

Po hucznym otwarciu kompleksu na dachu przy Wspólnej Zdybicka ma pretensje do Brygidy o brak uprzedzenia, że to Milena obejmie funkcję menadżerki. Dziewczyna bez oglądania się na konsekwencje zarzuca szefowej małostkowość, na co Ilona odpuszcza i postanawia zaczekać na pierwsze potknięcie Kluskowej. Okazja nadarza się błyskawicznie, ponieważ w siłowni ulega wypadkowi matka Brygidy.

"Na Wspólnej" odcinek 4321. Emisja 1 grudnia

Ula nagrywa i publikuje w sieci bolesne wyznanie o krzywdzie wyrządzonej jej przez wykładowcę. Kamil domaga się od dziekana zawieszenia Wysockiego, a w uczelnianym holu wpada na wściekłego Dexa, który zamierza ostro policzyć się z oprawcą ukochanej. Sama poszkodowana składa zeznania na policji, gdzie Iga uświadamia jej, że wiadomości SMS od Wysockiego to zbyt słaby dowód.

Daria wciąż wraca myślami do rozmowy z ośmioletnią Polą, opowiadającą o żałobie swojego taty, i nie ma pojęcia, że tym pogrążonym w smutku ojcem jest Piotr, nowy policyjny partner Sławka. Dziedzicówna ponownie wpada na policjanta, przynosząc swojemu ojcu do pracy buty treningowe, ale z wczorajszego incydentu oboje już tylko żartują. Wkrótce do Darii niespodziewanie dzwoni Pola, która znalazła jej numer w internecie, bo chciała porozmawiać.

Po wypadku na siłowni Milena wraz z Iloną zawożą Jolę do szpitala. Choć badania wykazują, że Miauczyckiej nic nie dolega, kobieta nadal udaje cierpiącą. Kolejnego dnia pojawia się przed Mileną o kulach i żąda kilku tysięcy złotych zadośćuczynienia, a przysłuchująca się temu wzburzona Ilona nakazuje zostawić ją z Jolą sam na sam.

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"Na Wspólnej" odcinek 4322. Emisja 2 grudnia

Neurolog informuje Nalepę, że utrata wzroku podczas zabiegu wynikała z przewlekłego stresu oraz przemęczenia, po czym wyraża zgodę na jego powrót do obowiązków. Decyzja ta oburza Adamskiego, gdyż w szpitalu krążą pogłoski o piciu alkoholu przez Lwa w godzinach pracy. Adamski zaczepia czekającego na żonę Warskiego i oferuje mu swoje usługi, a choć Oriana ostrzega męża, że to wyjątkowa szuja rozsiewająca plotki o Lwie, sama dzwoniąc do Nalepy, słyszy w słuchawce dźwięk butelek.

Z Ulą kontaktuje się prawnik Wysockiego i pod groźbą oskarżenia o zniesławienie żąda skasowania z internetu nagrania o gwałcie. Chwilę później Hofferówna otrzymuje wiadomość SMS od nieznajomej dziewczyny, która również padła ofiarą tego wykładowcy. Podczas spotkania Magda wyznaje Uli, że Wysocki wykorzystywał ją przez długi czas, co doprowadziło u niej do zaburzeń psychicznych i rezygnacji ze studiów.

Komendantka Kaja wysyła Igę oraz Sławka na akcję zatrzymania kolejnego pedofila. Równocześnie stanowczo powstrzymuje ruszającego z nimi Piotra, przypominając, że z powodu podejrzenia o pobicie Kilian ma zakaz zbliżania się do podejrzanych. Wściekły funkcjonariusz musi zostać na miejscu, a wkrótce na biurko Kai trafia decyzja rzecznika dyscyplinarnego w jego sprawie.

"Na Wspólnej" odcinek 4323. Emisja 3 grudnia

Dex spotyka się z molestowaną w przeszłości przez Wysockiego Magdą i namawia ją do wsparcia Uli, argumentując, że muszą powstrzymać wykładowcę przed skrzywdzeniem kolejnych studentek. Oboje przychodzą na uczelnię, gdzie od Hofferówny dowiadują się, że Wysocki został zawieszony. Trójka uznaje jednak tę karę za niewystarczającą i wspólnie wkracza do gabinetu sprawcy.

Oriana wprost pyta Lwa o jego trzeźwość w trakcie operacji, podczas której stracił wzrok, co wywołuje u Nalepy szok. Wątek ten podchwytuje jednak mąż Warskiej. Warski przekazuje swoją wizytówkę Adamskiemu i poleca, aby ten wręczył ją pacjentowi operowanemu przez Lwa feralnego dnia oraz namówił go do zgłoszenia pijaństwa chirurga.

Elena ma nazajutrz wstępną rozprawę dotyczącą opieki nad synkiem, lecz zdaje się lekceważyć sytuację. Włodek radzi jej odłożyć przygotowania do otwarcia baru i skupić się wyłącznie na sądzie, natomiast Dorota namawia ją na wynajęcie adwokata, na co Kurkowej nie stać. Po południu w mieszkaniu Zięby ku szokowi Eleny pojawia się Darek Żbik.

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