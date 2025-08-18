Na sygnale. Potrójne rodzicielstwo przerośnie Beatę i Artura. Zatęsknią za życiem bez dzieci - ZDJĘCIA

Wycieńczeni Beata i Artur w serialu „Na sygnale”

W poprzednim sezonie „Na sygnale” wyczerpana Beata potrzebowała pomocy w opiece nad trojgiem dzieci i wydawało się, że obecność Wiesławy (Krystyna Tkacz) będzie błogosławieństwem. Niestety, nikt nie lubi być krytykowanym i Górska też tego nie wytrzymała. Po powrocie teściowej do swojego mieszkania lekarka została niemal zupełnie sama, bo Artur pracował, a zostawiony sam z dziećmi nie radził sobie. Ratowali go w domu ze sprzątania i gotowania Basia (Anna Wysocka) i Benio (Hubert Jarczak).

Górscy zatęsknią do czasu, kiedy nie mieli dzieci w „Na sygnale”

W nowym sezonie „Na sygnale” będzie jeszcze gorzej. Adam, Ewa i Patryczek będą grzeczni, ale samo to, że jest ich troje, sprawi, że ich rodzice, ciągle przemęczeni, nie będą mieli już w ogóle żadnego czasu dla siebie. A stąd już tylko krok do wylewania swoich frustracji na siebie nawzajem. Jak napisał „Świat seriali”, Górscy będą marzyć o starych dobrych czasach, kiedy nie mieli dzieci i mogli się skupić na swojej ukochanej pracy…

Nowy SOR w nowym sezonie serialu „Na sygnale”

We wrześniowych odcinkach „Na sygnale” Beata wróci do pracy w Leśnej Górze do nowego SOR-u. Będą też w serialu nowe karetki. Wszystko świeże i nowoczesne, nic tylko pracować!