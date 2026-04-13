Na sygnale, odcinek 885: Kwarantanna w stacji i podejrzenie skażenia wąglikiem

Streszczenie 885. odcinka "Na sygnale". Dramatyczna kwarantanna w Leśnej Górze

"Na sygnale" to popularna produkcja medyczna stacji TVP2, ukazująca pełną wyzwań codzienność ratowników, którzy z pełnym zaangażowaniem walczą o ludzkie życie w najtrudniejszych warunkach. Tytuł od wielu lat przyciąga przed ekrany rzesze oddanych widzów, dostarczając im mnóstwa wzruszeń. W 885. odsłonie trzynastego sezonu sytuacja zespołu stanie się wyjątkowo napięta i niebezpieczna.

Baza w Leśnej Górze zostanie objęta ścisłą kwarantanną ze względu na uzasadnione podejrzenie skażenia wąglikiem. Uwięzieni w środku Artur, Wiktor oraz Róża przez długie godziny będą drżeć o własne przetrwanie. Pozostali współpracownicy i bliscy odchodzą od zmysłów z narastającego niepokoju, jednak z uwagi na niekończące się zgłoszenia ratunkowe, muszą bezwzględnie kontynuować swoje dyżury. Równolegle ekipa pod dowództwem doktora Vicka interweniuje w sprawie starszej zakonnicy. Kobieta straciła przytomność w trakcie modlitwy z powodu nagłego spadku insuliny, a dodatkowo boryka się z poważnymi schorzeniami o podłożu neurologicznym.

Premiera 885. odcinka "Na sygnale". Kiedy oglądać w TVP2?

Fani formatu nie będą musieli długo czekać na rozwikłanie tej wstrząsającej zagadki. Nowy, 885. epizod serialu "Na sygnale" zadebiutuje na antenie telewizyjnej Dwójki w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku punktualnie o godzinie 22:20.

Obsada i twórcy 885. epizodu "Na sygnale"

Za opracowanie warstwy fabularnej tego trzymającego w napięciu odcinka odpowiada scenarzysta Kacper Szymon. Na ekranie pojawią się doskonale znani i lubiani przez widzów aktorzy, a w obsadzie znaleźli się między innymi: Tomasz Piątkowski, Wojciech Kuliński, Hubert Jarczak, Adrianna Jagiełło, Justyna Sieniawska oraz Lea Oleksiak.

"Na sygnale" w 13. sezonie. Nowy harmonogram emisji serialu

Trzynasta seria telewizyjnego hitu, która wystartowała na antenie jesienią 2025 roku, przyniosła spore zawirowania w ramówce stacji. Początkowo nadawca zdecydował się emitować produkcję aż przez cztery dni w tygodniu, w paśmie od poniedziałku do czwartku. Władze Telewizji Polskiej zrezygnowały jednak z tego pomysłu po zaledwie czternastu dniach, usuwając z rozpiski jeden dzień, ale jednocześnie zwiększając tygodniową pulę do pięciu premierowych odcinków. Obecny układ prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa nowe odcinki (o 21:55 oraz 22:20),

Wtorek - jeden nowy odcinek (o 21:55),

Środa - dwa nowe odcinki (o 21:55 oraz 22:20).