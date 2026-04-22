Na sygnale, odcinek 890: Ktoś podmienia leki ratowników. Szokujący finał akcji

W telewizyjnej Dwójce niezmiennie króluje produkcja ukazująca pełną wyzwań pracę ratowników medycznych, którzy na co dzień toczą dramatyczną walkę o ludzkie życie. Telewidzowie od wielu lat z ogromnym napięciem śledzą losy załogi karetek, angażując się w skomplikowane perypetie głównych bohaterów. Ekipa powraca na ekrany w trzynastej odsłonie kultowej serii. Przedstawiamy dokładny opis wydarzeń z 890. epizodu, zaplanowanego do telewizyjnej dystrybucji na ostatni tydzień kwietnia.

Streszczenie odcinka 890 serialu "Na sygnale". Ktoś sabotuje leki

Zarys fabuły 890. odcinka medycznego hitu obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Martyna oraz Piotr podejmują trudną walkę o życie pacjenta ze zmiażdżoną miednicą, który został potrącony przez samochód. Kiedy Strzelecki aplikuje poszkodowanemu specjalistyczny środek przeciwkrwotoczny, sytuacja wcale się nie poprawia, a stan pacjenta drastycznie się pogarsza. Ostatecznie ratownicy orientują się, że ktoś niepowołany zyskał dostęp do medykamentów i celowo podmienił płyn w ampułkach. W tym samym czasie ekipa doktora Banacha pędzi do restauracji, gdzie rzekomo doszło do zadławienia. Na miejscu okazuje się, że u mocno kaszlącej pacjentki pękła torbiel na jajniku. Następnie pod opiekę Wiktora trafia gorączkująca Milena, która po zażyciu lekarstw nagle traci słuch i zaczyna krwawić z dróg rodnych. Ponadto Róża decyduje się na kolejne spotkanie z Leonem.

Premiera i emisja w TVP2. Kiedy oglądać 890. odcinek "Na sygnale"?

Najnowszą odsłonę przygód ratowników z Leśnej Góry telewidzowie zobaczą w poniedziałek 27 kwietnia 2026 roku. Epizod oznaczony numerem 890 zostanie wyemitowany punktualnie o godzinie 22:20 na głównym kanale TVP2.

Twórcy i obsada 890. odcinka "Na sygnale"

Za stworzenie szczegółowego scenariusza do tego konkretnego epizodu odpowiada Maria Wysocka. Na szklanym ekranie pojawią się natomiast znani i lubiani przez widzów aktorzy: Wojciech Kuliński, Monika Mazur, Dariusz Wieteska, Konrad Darocha oraz Adrianna Jagiełło.

Harmonogram emisji 13. sezonu "Na sygnale". Kiedy oglądać nowe odcinki?

Trzynasta seria zadebiutowała w jesiennej ramówce 2025 roku i początkowo przyniosła sporą rewolucję – zakładano pokazywanie epizodów przez cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Władze Telewizji Polskiej bardzo szybko, bo zaledwie po czternastu dniach, wycofały się z tego pomysłu. Zlikwidowano jeden dzień nadawania, ale jednocześnie dorzucono do puli dodatkowy epizod, co w ostatecznym rozrachunku daje łącznie aż pięć premierowych spotkań z ratownikami tygodniowo. Bieżąca rozpiska godzinowa telewizyjnej Dwójki prezentuje się następująco:

W poniedziałki stacja pokazuje dwa epizody (o godzinie 21:55 oraz 22:20).

We wtorki widzowie obejrzą jeden epizod (punktualnie o 21:55).

W środy przygotowano kolejne dwa epizody (o 21:55 oraz 22:20).