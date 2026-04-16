Na sygnale, odcinek 888: Wstrząsający przypadek przemocy domowej i niespodziewana ciąża

Emitowany na antenie TVP2 medyczny hit "Na sygnale" od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów, ukazując pełną napięcia i dramatyzmu pracę zespołów ratunkowych. Produkcja niezmiennie dostarcza potężnej dawki emocji, a fani z zapartym tchem śledzą losy ulubionych bohaterów. Obecnie trwa trzynasty sezon tej popularnej serii. Przyjrzyjmy się bliżej wydarzeniom z 888. epizodu, którego premierę zaplanowano na czwarty tydzień kwietnia.

"Na sygnale" odcinek 888 streszczenie wydarzeń: agresywna żona i szokujące wieści o ciąży

Fabuła 888 odcinka "Na sygnale" przynosi niezwykle napięte sytuacje. Załoga pod dowództwem Benia musi interweniować w sprawie nietypowej przemocy domowej, gdzie ofiarą dotkliwie pobitą przez partnerkę jest mąż. Agresja kobiety wynika z zażywania suplementów z testosteronem, co dodatkowo prowokuje u niej groźne zaburzenia kardiologiczne.

Równolegle doktor Anna Reiter wraz ze swoim zespołem ratuje poruszającego się na wózku nastolatka z poparzeniami kończyn dolnych, pomagając także jego matce, zmagającej się z atakiem rwy kulszowej.

W życiu prywatnym bohaterów również nie brakuje zawirowań – Wiktor dzieli się z Anną podejrzeniami, że Czarek może być ojcem dziecka Mileny, co oznaczałoby dla nich rolę dziadków. Zszokowana lekarka natychmiast planuje konfrontację z dziewczyną.

Z kolei Róża i Martyna skutecznie aranżują spotkanie Eli oraz Romka, co owocuje ich pierwszą wspólną randką.

Kiedy oglądać 888. odcinek "Na sygnale"? Dokładna data i godzina emisji w TVP2

Telewizyjna premiera 888. epizodu "Na sygnale" została zaplanowana na środę, 22 kwietnia 2026 roku. Fani produkcji powinni zasiąść przed odbiornikami punktualnie o godzinie 22:20, włączając kanał Drugi Telewizji Polskiej (TVP2).

Kto wystąpi w 888. odcinku "Na sygnale"? Pełna obsada i scenariusz

Za warstwę fabularną 888. odcinka odpowiada scenarzystka Małgorzata Giec. Na ekranie w swoich stałych oraz gościnnych rolach pojawią się znani aktorzy, w tym między innymi: Hubert Jarczak, Lea Oleksiak, Wojciech Kuliński, Monika Mazur, a także Adrianna Jagiełło, Aleksandra Kądziołka oraz Izydor Łobacz.

Harmonogram emisji 13. sezonu "Na sygnale". TVP stawia na pięć odcinków w tygodniu

Trzynasta odsłona "Na sygnale", która zadebiutowała w jesiennej ramówce 2025 roku, początkowo wiązała się ze sporymi modyfikacjami w grafiku. Odcinki miały być pokazywane od poniedziałku do czwartku. Władze TVP szybko jednak zweryfikowały te plany, wycofując się z nich po zaledwie czternastu dniach. Ostatecznie skrócono liczbę dni emisyjnych, ale zwiększono pulę samych epizodów, oferując widzom aż pięć nowych historii tygodniowo. Obecny rozkład jazdy serialu wygląda następująco:

Poniedziałek – podwójna dawka emocji (epizody o 21:55 oraz 22:20),

Wtorek – pojedyncza odsłona (start o 21:55),

Środa – kolejne dwa odcinki (początek o 21:55 i 22:20).