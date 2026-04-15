Na sygnale, odcinek 887. Dramatyczne sceny w szkole. Nauczycielka walczy o życie

Dramatyczne wyzwania w 13. sezonie "Na sygnale"

Popularny medyczny tasiemiec Telewizji Polskiej niezmiennie przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów. Trzynasta seria hitowej produkcji TVP2 dostarcza kolejnych mocnych wrażeń z codziennej pracy ambitnych ratowników medycznych. Przedstawiamy dokładne podsumowanie wydarzeń z 887. odcinka, którego emisję zaplanowano na czwarty tydzień kwietnia.

Próba porwania i interwencja doktora Góry w 887. odcinku

Ekipa dowodzona przez doktora Górę zostaje wezwana do placówki edukacyjnej, gdzie dochodzi do dramatycznej próby uprowadzenia dziecka. Sprawcą całego zamieszania jest pozbawiony pełni praw rodzicielskich ojciec, który w akcie desperacji więzi nauczycielkę ze schorzeniami kardiologicznymi. Przerażona kobieta jest bliska utraty przytomności, a sytuację dodatkowo komplikuje nagły udar u córki napastnika. W międzyczasie Róża i Sonia walczą o życie pacjenta z podejrzeniem odrzucenia przeszczepu płuc. Potocka ujawnia swoją romantyczną naturę, umawiając się na spotkanie z niedawnym pacjentem Leonem, choć Benio zdecydowanie odradza jej tę znajomość. Równolegle Wiktor wciąż wspiera organy ścigania w dochodzeniu wymierzonym w Miłosza oraz chuligana Śmieszka. Akcję dopełnia niespodziewana deklaracja Zdzisia, który informuje Artura o zbliżającej się wizycie ekipy telewizyjnej, mającej zrobić z Patryczka prawdziwego celebrytę.

Kiedy oglądać 887. odcinek "Na sygnale"? Data premiery

Najnowsza odsłona medycznego formatu zadebiutuje na ekranach w drugiej połowie wiosny. Telewizyjna Dwójka zaplanowała premierę 887. odcinka na środę 22 kwietnia 2026 roku dokładnie o godzinie 21:55.

Obsada i twórcy epizodu telewizyjnego hitu

Za warstwę fabularną tego konkretnego epizodu odpowiada utalentowana scenarzystka Katarzyna Schulz. Na szklanym ekranie pojawią się znane i lubiane twarze, a wśród nich między innymi Tomasz Piątkowski, Natalia Rewieńska oraz Adrianna Jagiełło. Widzowie zobaczą również występy Huberta Jarczaka, Wojciecha Kulińskiego, Jarosława Grudy i Franciszka Stupaka.

Nowy harmonogram emisji 13. sezonu "Na sygnale" w TVP2

Trzynasta seria produkcji wystartowała jesienią 2025 roku i początkowo zakładała emisję od poniedziałku do czwartku. Władze stacji wycofały się jednak z tego pomysłu zaledwie po czternastu dniach, całkowicie modyfikując układ ramówki. Zrezygnowano z jednego dnia nadawania, ale jednocześnie zwiększono tygodniową pulę epizodów do pięciu. Zaktualizowany plan wyświetlania serialu wygląda następująco:

W poniedziałki widzowie mogą liczyć na podwójny seans rozpoczynający się o 21:55 i 22:20,

We wtorkowe wieczory stacja proponuje jeden epizod o stałej porze 21:55,

Środowa ramówka to powtórka z poniedziałku z dwoma odcinkami o 21:55 i 22:20.