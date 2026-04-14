Na sygnale, odcinki 886-888. Ryzykowny romans Róży. Skończy się złamanym sercem? - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w 886. odcinku "Na sygnale"? Policja na tropie wandala

Po niedawnych dramatycznych wydarzeniach stacja pogotowia w Leśnej Górze wreszcie wznawia standardowe funkcjonowanie. Szybko okazuje się, że przerażająca przesyłka z ładunkiem wybuchowym była wyłącznie makabrycznym dowcipem. Funkcjonariusze policji nie zamierzają jednak odpuścić i intensywnie poszukują sprawcy ukrywającego się pod pseudonimem "Śmieszek". W tym samym czasie Ula dzieli się z Wiktorem swoimi ustaleniami, wprost sugerując, że z całym incydentem może mieć ścisły związek Miłosz.

Róża z "Na sygnale" traci głowę dla pacjenta. Kim jest tajemniczy Leon?

Po trudnym początku tygodnia Róża decyduje się na spontaniczny krok w swoim życiu uczuciowym, odkładając na bok medyczny profesjonalizm. Podczas pełnienia dyżuru lekarka trafia na Leona, w którego postać wciela się Julian Załuga. Młody mężczyzna trafia pod opiekę ratowników z powodu groźnego ataku padaczki, będącego bezpośrednim następstwem nowotworu mózgu. Ciężka diagnoza nie odbiera mu jednak naturalnej pogody ducha, czym błyskawicznie zjednuje sobie serce Potockiej. Tuż po dotarciu do szpitalnej sali, uroczy pacjent otwarcie proponuje kobiecie kolejne spotkanie.

Ostrzeżenie Wiktora w 887. odcinku "Na sygnale"

W 887. odsłonie hitowego serialu Róża ostatecznie zgadza się na randkę z poważnie chorym mężczyzną. Gdy Wiktor dowiaduje się o planach swojej koleżanki z pracy, natychmiast zaczyna się o nią martwić. Ratownik postanawia szczerze ocenić całą sytuację i bezpośrednio kieruje do niej swoje obawy:

"- To nie jest dobry pomysł... On jest chory i to poważnie. Guz mózgu, padaczka… To są ogromne problemy na starcie związku. […] Przy takim układzie trzeba myśleć głównie o tej drugiej osobie... Czy jesteś na to gotowa?"

Mimo stanowczych argumentów starszego kolegi po fachu, kobieta pozostaje głucha na ostrzeżenia. Gdy tylko Leon opuszcza mury szpitala, para udaje się na zaplanowaną wcześniej randkę. Szybko wychodzi na jaw, że ich spotkanie nie zakończy się na jednym wieczorze, co daje bohaterce nadzieję na znalezienie prawdziwej miłości.

Romanse i rodzinne sekrety w 888. odcinku "Na sygnale"

Kolejny, 888. epizod przyniesie wielki przełom w życiu uczuciowym serialowej Eli. Kiedy dziewczyna otwarcie skarży się na dojmującą samotność, jej lojalne przyjaciółki – Martyna oraz Róża – biorą sprawy w swoje ręce. Kobiety wspólnymi siłami postanawiają zadziałać jak swatki, by połączyć koleżankę z Romkiem. Zmotywowana ich wsparciem Ela ostatecznie przejmuje inicjatywę i pod koniec odcinka umawia się z ratownikiem na spotkanie.

Rodzina Wiktora z "Na sygnale" wkrótce się powiększy

Z kolei w wątku Wiktora widzów czeka radosna nowina. Lekarz w środowym odcinku wreszcie zbiera się na odwagę i wyznaje Annie, że niebawem ponownie zostaną dziadkami. Doktor Reiter reaguje na te wieści błyskawicznie, zapraszając Milenę do swojego domu, gdzie zasypuje ją mnóstwem pytań. Jak dowiadujemy się z oficjalnej informacji prasowej, dalsze losy bohaterów oraz konsekwencje ich decyzji zostaną w pełni ujawnione w kolejnych odsłonach popularnej produkcji.

Makabryczna scena śmierci i piosenka Bonnie Tyler - twórcy "Zabawy w pochowanego 2" opowiadają nam o kulisach | Wywiad ESKA