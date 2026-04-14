Panna młoda, odcinek 80. Zaskakujący ruch Yoncy i bolesne rozczarowanie Hancer

Co wydarzy się w 80. odcinku serialu "Panna młoda"?

Turecka telenowela to tegoroczny hit stacji TVP2. W ojczystym kraju produkcja zadebiutowała w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą losy bohaterów od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to format zastąpił na antenie popularną "Miłość i nadzieję". Najbliższy odcinek, który stacja pokaże 25 kwietnia 2026 roku, zagwarantuje sporą dawkę emocji. W 80. odsłonie serii Yonca zdecyduje się przystać na ofertę złożoną przez Nusreta. Tymczasem Mukadder zacznie wywierać presję na Hancer w kwestii stosowania farmakologicznej antykoncepcji. Choć główna bohaterka bardzo przyłoży się do przygotowania porannego posiłku, śniadanie okaże się całkowitą porażką. W międzyczasie Derya spróbuje przetłumaczyć Hancer ukryte znaczenie słów wypowiedzianych przez Cihana, a Melih zorganizuje dla Mine romantyczny wyjazd pod namiot.

"Panna młoda" zdominuje ramówkę. Ile odcinków zobaczymy w Polsce?

Wielbiciele tureckich tasiemców mogą spać spokojnie, ponieważ telewizyjna opowieść o Cihanie i Hançer potrwa jeszcze bardzo długo. Obecnie oryginalna wersja składa się z trzech sezonów, w których zamknięto aż 325 epizodów. Z uwagi na fakt, że tureckie odcinki trwają około dwóch godzin, polski nadawca tnie je na krótsze fragmenty. Oznacza to, że nad Wisłą liczba epizodów zostanie podwojona. Ze względu na wciąż trwającą produkcję nad Bosforem, całkowita pula odcinków pozostaje na razie wielką niewiadomą. Finał historii zobaczymy w Polsce najwcześniej za kilka lat.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra Cihana i Hancer?

Sukces formatu to w dużej mierze zasługa odpowiednio dobranych aktorów, którzy przyciągają przed ekrany rzesze wiernych fanów. W postać odważnej Hançer wciela się Talya Çelebi, a rolę Cihana odgrywa Türkseve. Ekipa aktorska telenoweli jest jednak znacznie szersza. Na ekranie regularnie pojawiają się:

Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,

Betigül Ceylan jako stanowcza Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel kreująca Gülsüm,

Elif Çapkin w roli Yonci,

Ceren Yuksekkaya jako serialowa Derya,

Sidal Damar wcielająca się w Sinem,

Günes Ebrar Özgül grająca Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

