Złoty chłopak, odcinki 267-268: Kłótnia w rodzinnie Korhanów. Tak przybycie Halisa niszczy zaręczyny Kazima i Esme

Co wydarzyło się wcześniej w „Złotym chłopaku”?

W 266. odcinku Seyran, przebywając w szpitalu, złożyła obciążające Sinana zeznania, zarzucając mu usiłowanie zabójstwa, a do tego Diyar powiadomiła organy ścigania. Mężczyźnie udało się jednak zbiec z placówki dzięki wsparciu matki Ayli i jej współpracowników. Po powrocie do domu Seyran mogła liczyć na bliskich, a Ferit zadbał o ochronę posiadłości Esme. Dodatkowo wyszło na jaw, że Nurten trafiła do aresztu w związku z podejrzeniem o morderstwo Feride. W odpowiedzi Betül zaangażowała prawnika. Nocą Seyran obudziła się w panice, utrzymując, że w jej sypialni pojawił się Sinan.

Złoty chłopak odc. 267 – Seyran wprowadza się do rezydencji

Podczas wizyty Ferita u Esme, Sinan kontaktuje się telefonicznie z Suną i kieruje groźby w stronę Seyran. Ta sytuacja skłania Ferita do podjęcia radykalnych kroków – proponuje, by Seyran wraz z bliskimi przeniosła się do posiadłości Korhanów. Kobieta ostatecznie przystaje na ten pomysł. Na miejscu Ferit stanowczo oznajmia domownikom, że obejmuje Seyran swoją ochroną i nie dopuści, by stała jej się krzywda lub by była poniżana. W tym samym czasie Betül dowiaduje się od swojego adwokata, że to Orhan doniósł policji na jej matkę, Nurten. İfakat z kolei składa Betül propozycję – zaoferuje jej wsparcie pod warunkiem, że ta wyprowadzi się z rezydencji.

Złoty chłopak odc. 268 – Szokujące oświadczyny i awantura

Kazim gromadzi wszystkich na tarasie posiadłości i na oczach obecnych prosi Esme o rękę, jednocześnie wyjawiając, że spodziewa się ona dziecka. Spotkanie przerywa powrót Halisa, co potęguje i tak już napiętą atmosferę. Dziadek Diyar ma pretensje do Ferita o to, że sprowadził Seyran pod swój dach, mimo że wkrótce miał poślubić Diyar. Konflikt między rodzinami odbija się na zdrowiu Halisa, a Abidin grozi, że ma z nim jeszcze niewyrównane rachunki.

Kiedy i gdzie oglądać nowe odcinki „Złotego chłopaka”?

Turecką produkcję „Złoty chłopak” można śledzić na kanale TVP1. Odcinki emitowane są od poniedziałku do piątku o 14:00. Epizody 267 oraz 268, obfitujące w dramatyczne i nieprzewidywalne wydarzenia, zostaną zaprezentowane widzom w poniedziałek 13 kwietnia oraz we wtorek 14 kwietnia 2026 roku.

Złoty chłopak – kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu „Złoty chłopak” znaleźli się między innymi:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor grający Halisa Korhana

Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı wcielający się w Abidina

Beril Pozam grająca Sunę Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler w roli Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı wcielająca się w Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak grająca Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir w roli Tekina Kayi

Binnur Kaya jako Nükhet