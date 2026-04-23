Na sygnale, odcinek 891. Dramatyczne powikłania po zabiegu w Turcji, a rodzice odmawiają ratunku synowi

Nowe wyzwania ratowników w "Na sygnale"

Popularna produkcja TVP2, "Na sygnale", wciąż przyciąga rzesze fanów, ukazując trudną codzienność ekip pogotowia ratunkowego. Widzowie od lat śledzą emocjonujące interwencje i prywatne perypetie bohaterów, walczących o zdrowie i życie pacjentów. Trzynasta seria przynosi kolejne niespodzianki. Co czeka nas w 891. odcinku, który zadebiutuje na ekranach pod koniec kwietnia? Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym streszczeniem nadchodzących wydarzeń.

To serial Netflixa czy HBO? Pytanie 1 z 14 Ten kadr pochodzi z serialu... Netflixa HBO Następne pytanie

Streszczenie 891. odcinka: Tragiczne skutki implantów i upór rodziców

W najnowszym epizodzie ekipa pod dowództwem doktora Vicka stanie przed trudnym zadaniem ocalenia nastolatka. Chłopak zmaga się z poważnymi uszkodzeniami układu oddechowego, spowodowanymi paleniem e-papierosów. Mimo że pacjent pluje krwią i męczy go uporczywy kaszel, jego rodzice kategorycznie sprzeciwiają się udzieleniu mu pomocy medycznej. Tymczasem zespół doktor Reiter wyjeżdża do zgłoszenia o pobiciu. Na miejscu okazuje się jednak, że pacjentem jest aktor cierpiący na sepsę – wynik rozwijającego się zakażenia po założeniu implantów stomatologicznych w Turcji. Twarz mężczyzny jest mocno opuchnięta, a on sam gorączkuje. Równolegle doktor Góra przygotowuje Patryczka i Zdzisia do wylotu do Stanów Zjednoczonych. Tuż przed wyruszeniem na lotnisko w panice szuka zagubionego paszportu, a najmłodszy uczestnik wyprawy ma w zanadrzu nieoczekiwaną niespodziankę. Dodatkowo, po zakończonym dyżurze Piotr i Benio udają się do zakładu karnego, aby porozmawiać z Miłoszem. Ratownicy próbują wywrzeć presję na więźniu, aby ten w końcu zdradził im miejsce pobytu "Śmieszka".

Premiera 891. odcinka "Na sygnale" na antenie TVP2

Najnowsza odsłona przygód załogi z Leśnej Góry zadebiutuje w telewizji na koniec kwietnia. Emisję 891. odcinka "Na sygnale" zaplanowano na wtorek, 28 kwietnia 2026 roku. Tradycyjnie, widzowie będą mogli obejrzeć zmagania ratowników o godzinie 21:55 w TVP2.

Kogo zobaczymy na ekranie? Obsada 891. odcinka

Za stworzenie fabuły tego emocjonującego epizodu odpowiada scenarzystka Aleksandra Wołoszczuk. W najnowszym odcinku "Na sygnale" na ekranie pojawią się znane twarze polskiego kina. Wystąpią między innymi: Hubert Jarczak, Adam Turczyk, Dariusz Wieteska, Lea Oleksiak, Natalia Rewieńska, Adrianna Jagiełło, Tomasz Piątkowski, Justyna Sieniawska, Franciszek Stupak oraz Jarosław Gruda.

49

Aktualne dni i godziny emisji 13. sezonu

Początkowo, w jesiennej ramówce na 2025 rok, Telewizja Polska zaplanowała nadawanie 13. sezonu "Na sygnale" od poniedziałku do czwartku. Szybko jednak zrezygnowano z tego pomysłu. Po zaledwie dwóch tygodniach wprowadzono modyfikacje, usuwając jeden dzień emisji, ale jednocześnie zwiększając liczbę nadawanych epizodów. Obecnie fani mogą cieszyć się aż pięcioma premierowymi odcinkami w każdym tygodniu. Dokładna rozpiska przedstawia się następująco:

W poniedziałki stacja pokazuje dwa odcinki – o 21:55 i 22:20.

We wtorki widzowie mogą obejrzeć jeden epizod o godzinie 21:55.

Środy przynoszą kolejną podwójną dawkę emocji – odcinki startują o 21:55 i 22:20.

