Na Wspólnej, odcinki 4205-4208. Damian oskarżony o pedofilię! Czy Kasia zdemaskuje oszusta?

Szokujące wydarzenia w "Na Wspólnej"

Najnowsze odcinki "Na Wspólnej" z pewnością zszokują wiernych widzów. Twórcy serialu przygotowali prawdziwe trzęsienie ziemi - Damian Cieślik trafi za kratki z powodu oskarżeń o kontakty intymne z nieletnią. W międzyczasie plan Kasi dotyczący Łukasza spali na panewce, jednak kobieta szybko wymyśli nowe rozwiązanie. Z kolei Junior dowie się o planach ucieczki Elizy z kochankiem za granicę. Poniżej przedstawiamy szczegółowe streszczenia odcinków od 4205 do 4208.

Damian Cieślik z "Na Wspólnej" oskarżony o pedofilię (odc. 4205)

Monika przeżywa dramat z powodu zatrzymania męża. Wcześniej Cieślik ma spotkanie z Krupskim, który ironicznie sugeruje mu korzystanie z ostatnich chwil na wolności. Równocześnie Cieślikowa dowiaduje się o wykluczeniu jej z trójki klasowej. Jej sprzeciw popiera matka Fiony. Gdy kobiety są razem, do mieszkania wkracza policja i zatrzymuje Damiana za rzekomą pedofilię. W innej części miasta dochodzi do rodzinnej awantury - Tadeusz fizycznie atakuje Darka, oskarżając go o manipulowanie ich siostrą. Kasia tymczasem wciela w życie swój plan przeciwko Łukaszowi. Oszust próbuje wyciągnąć od niej sto tysięcy, podszywając się pod doradcę. W redakcji dochodzi do spięcia. Igor traci ważny temat na rzecz konkurencji, o czym przypomina mu triumfująca Sandra. Zirytowany Smolny decyduje, że od teraz będą słuchać rad dziennikarki. Julka, po rozstaniu z Kosmą, szuka ukojenia u Leona i sięga po alkohol.

Kasia z "Na Wspólnej" obnaża prawdę o Kalinie (odc. 4206)

Monika jest w szoku i prosi Weronikę o wsparcie prawne. Tymczasem w areszcie współwięźniowie, dowiedziawszy się o charakterze zarzutów, dotkliwie biją Damiana. Sławek przekazuje zdesperowanej Monice tragiczne wieści o istnieniu twardych dowodów obciążających polityka w sprawie czternastolatki. Po nieudanej akcji z Łukaszem, Darek i Kasia postanawiają odkryć karty przed Andrzejem Zakościelnym. Kobieta wyjawia teściowi całą prawdę: o planowanej przez Kalinę kradzieży, wynajęciu aktorki na świadkową i romansie z Łukaszem. W domu Nowaków dochodzi do ostrej wymiany zdań. Igor brutalnie budzi skacowaną Julkę i wysyła ją do szkoły. Po stronie dziewczyny staje Ania. Pod nieobecność ojca, do Julki przychodzi Leon z pytaniem o jej uczucia do byłego chłopaka.

Junior z "Na Wspólnej" odkrywa zdradę Elizy (odc. 4207)

Junior jest zdruzgotany po przyłapaniu Elizy na pocałunku z trenerem. Podczas porannego posiłku chłopak rzuca znaczące uwagi. Bartek, szanując wolę Bergowej, postanawia zniknąć i informuje swoich podopiecznych o wyjeździe z kraju. Zaskakująco opanowany Junior zaprasza go na swój szkolny występ. Chwilę później chłopak staje się świadkiem kłótni, podczas której Sylwia oskarża Bartka o planowanie ucieczki z Elizą. Weronika próbuje uspokoić Monikę, zdając sobie sprawę z beznadziejnej sytuacji Damiana. Sławek wpada na trop osoby, która mogła ukraść telefon Cieślika. Angażuje Remka do rozpracowania znajomego ze szkoły policyjnej. Monika zwraca się z prośbą o pomoc do Igora, co przypadkiem podsłuchuje Sandra. Zakościelny rozmawia z synem, który potwierdza wersję Kasi i ujawnia intrygę Kaliny z rzekomym gwałtem. Andrzej decyduje się pomóc w zdemaskowaniu oszustki. Łukasz, uświadamiając sobie kim jest Kasia, grozi Kalinie, że w razie problemów z prawem, pociągnie ją za sobą.

Co w 4208 odcinku "Na Wspólnej"?

Na ten moment streszczenie 4208. odcinka "Na Wspólnej" pozostaje tajemnicą i nie zostało opublikowane.