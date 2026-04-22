M jak miłość, odcinek 1929: Olek też dowie się, że Jakub jest ojcem dziecka Kasi? Wyciągnie prawdę od Anety - ZDJĘCIA

- Gdzie jest Martyna? Gdzie jest Jakub? Już sobie poszli? - zapyta ordynator, kiedy wreszcie wkroczy do domu i zastanie puste mieszkanie.

- Tak, bardzo szybko sobie poszli... - burknie Aneta.

- A czemu tak?

- Bo się spotkali z Kasią i Mariuszem, których ja zaprosiłam na kolację.

- Aua, niezręcznie...

- No, dość.

- Kochanie, ja cię przepraszam strasznie, ja powinienem cię uprzedzić - zacznie tłumaczyć się Olek.

- Tak, powinieneś, ale to nie jest w tym wszystkim najgorsze - uzna Aneta, a jej myśli będą wciąż krążyły wokół tajemnicy Kasi.

- A co może być gorsze niż to?

- Nie no, nie mogę ci powiedzieć... - uzna Chodakowska.

- Nie, kochanie, teraz to już musisz mi powiedzieć - zacznie naciskać Olek.