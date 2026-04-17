Na sygnale, odcinek 889: Wybuchowy wypadek podczas robienia mydła i sprytna zasadzka

889. odcinek "Na sygnale". Streszczenie i dramatyczne wezwanie

Emitowany na antenie TVP2 serial medyczny "Na sygnale" ukazuje trudną codzienność ratowników, którzy w dramatycznych okolicznościach walczą o ludzkie zdrowie i życie. Od wielu lat telewizyjna produkcja przyciąga przed ekrany liczne grono odbiorców, pozwalając im przeżywać trudne momenty wspólnie z głównymi bohaterami. Zbliża się premiera kolejnego epizodu 13. serii tego hitu. Poniżej przedstawiamy dokładne streszczenie 889. odcinka, którego telewizyjna premiera zaplanowana jest na ostatni tydzień kwietnia.

W 889. odcinku serialu "Na sygnale" ekipa doktora Lisickiego zostaje wezwana do bardzo nietypowego zdarzenia. Ojciec wraz z małym synkiem usiłowali wyprodukować w warunkach domowych mydło, co doprowadziło do groźnej eksplozji, urazu kończyny górnej oraz poparzenia chemicznego układu oddechowego. W dalszej części dyżuru zespół medyczny interweniuje w sprawie cierpiącego na afazję seniora w stanie przełomu ciśnieniowego, którego syn planuje umieścić w zakładzie psychiatrycznym z powodu napadów agresji. Równolegle Piotr i Beniamin potajemnie obserwują karetkę Martyny i Basi, mając nadzieję na schwytanie Śmieszka w momencie jego ewentualnego ataku na dziewczyny. Z kolei doktor Góra po godzinach pracy organizuje wyprzedaż garażową, aby sfinansować wyjazd swojego syna do centrum NASA. Podczas tej zbiórki bezapelacyjnym ulubieńcem tłumu ponownie zostaje Zdzisio.

PRZECZYTAJ TEŻ: Na Wspólnej, odcinki 4201-4204. Romans wychodzi na jaw, a Czerski atakuje Olę, jej ojca i Alana

Najpopularniejsze polskie seriale ostatnich lat – jak dobrze je znasz? Pytanie 1 z 10 “Informacja zwrotna” to adaptacja książki autorstwa… Remigiusza Mroza Harlana Cobena Jakuba Żulczyka Szczepana Twardocha Następne pytanie

Kiedy i gdzie oglądać 889. odcinek "Na sygnale"? Data i godzina emisji

Telewizyjna premiera 889. epizodu produkcji "Na sygnale" zaplanowana została na poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku. Najnowsze perypetie załogi karetki będzie można śledzić dokładnie o godzinie 21:55 na głównym kanale TVP2.

Kto wystąpi w 889. odcinku "Na sygnale"? Poznaj pełną obsadę

Za stworzenie scenariusza do 889. odsłony serialu "Na sygnale" odpowiada twórca Tomasz Titkow. Na szklanym ekranie pojawią się tacy aktorzy jak: Dariusz Wieteska, Kamil Błoch, Monika Mazur, Hubert Jarczak, Tomasz Piątkowski, Anna Wysocka - Jaworska, Franciszek Stupak oraz Jarosław Gruda.

Nowy harmonogram 13. sezonu "Na sygnale". Duże zmiany w ramówce TVP

Startująca jesienią 2025 roku 13. seria medycznego hitu "Na sygnale" początkowo wiązała się z istotną rewolucją. Widzowie mogli śledzić losy swoich ulubieńców od poniedziałku do czwartku, czyli aż cztery razy w tygodniu. Po upływie zaledwie kilkunastu dni stacja Telewizji Polskiej wycofała się z tej decyzji, ucinając dni nadawania o jeden, lecz jednocześnie dokładając do puli dodatkowy epizod. W wyniku tych roszad fani dostają aktualnie aż pięć nowych części w przeciągu siedmiu dni. Obecny harmonogram transmisji prezentuje się następująco:

W poniedziałki nadawane są dwa epizody (o godzinie 21:55 oraz 22:20),

We wtorki pokazywany jest jeden odcinek (punktualnie o 21:55),

W środy widzowie mogą liczyć na dwie części (start o 21:55 i 22:20).